曾志豪：放過香港人吧，林鄭

半年抗爭已經搞到香港元氣大傷，警暴肆虐，令人氣憤難平。但抗爭最多只是令香港人想移民，還未至於「搶掠」超市，但林鄭帶領的抗疫戰爭，卻搞到人心惶惶，謠言四起，搶罩成災。

超市各種物資被市民「恐慌性」搶購，廁紙大米食油一掃而空，也代表市民對特區抗疫信心，就像超市貨架，空空如也。

特區政府抗疫混亂，毫無章法，簡直不知所謂。單單一個口罩，政府居然無能為力採購，任由市民排人鏈輪候；而諷刺的是，普通商戶都能買得幾千甚至幾十萬個口罩供市民購買，特首以及那些駐外經貿辦的官員，還好意思出糧嗎？

當全球瘋搶口罩，鄰近澳門甚至把葡萄牙的口罩都買光，我們特區政府原來仍沿用傳統招標，也就是被動等人上門的方式，採購口罩。政府的離地、緩慢，害慘的是香港人。

林鄭對付抗爭市民，可以雷厲風行，突然動用《緊急法》立《禁蒙面法》，刻不容緩；但對抗疫情，卻是擠牙膏慢三拍，來到今天才以「強制檢疫」來「軟封關」。

但問題是，為什麼來到今天，政府的措施仍然是要依靠旅客的意願和反應作主導？局部封關，政府說旅客會覺得麻煩，減少來港，結果深圳灣人流急升；強制檢疫，也是依靠「旅客驚被隔離便會減少來港」，那如果旅客不怕麻煩堅持來港呢？政府為何要容許這個風險？「強制隔離」最重要便是足夠隔離措施，但香港處處找地方做隔離中心都碰壁，林鄭又抱敵我態度和區議會對抗，缺乏溝通，如何成事？

林鄭對疫情嚴峻時期仍要來港的人包容體諒，反而對抗疫第一線的醫護寸步不讓，究竟是誰把政治放在抗疫之上？林鄭還想香港人下次排隊搶什麼？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]