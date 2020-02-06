陳帆川：當「保皇黨」也不敢「保皇」

去年的《逃犯條例》修訂，迫使法律界數千人穿黑衣遊行，人數破紀錄；新年伊始，林鄭月娥拒絕聆聽專家和醫生的意見封關，迫使數千名醫護歷史性罷工。醫生和律師從來是香港專業精英的表表者，連他們也不得不拋頭露面，顯示香港的極權政治已經蠶食着各種專業，連疫症來襲也不能倖免。

面對醫護罷工，林鄭月娥、「藍絲」媒體和假新聞幕後推手老調重彈，強調抗爭者是為了爭取個別訴求而犧牲了廣大民眾福祉，企圖製造群眾分化。林鄭月娥更放重話，稱「以極端手段威迫政府，不會得逞」。

但今時不同往日，特區政府和藍絲媒體口中的所謂民意，還有可信性嗎？第一，泛民在區議會選舉大勝，顯示即使示威者如何激進，主流民意仍然站在暴政的對立面；第二，醫護在香港從來備受尊敬，今次肺炎再讓人憶起沙士期間香港醫護的事迹，民意低迷的林鄭想矮化地位崇高的醫護，幾乎不可能；第三，「反送中」尚且是政治議題，今次抗疫卻根本是衛生議題，很多苦苦排隊搶購口罩的藍絲，相信也支持封關；第四，在區選中大敗的民建聯，今次明顯跟政府保持距離，除了率先提出封關，又要求實施口罩限價限購，「激進」得惹起大陸網民負評，而對於醫護罷工，也是促請他們以大局為重，不要參與。

跟林鄭政府保持距離 力挽狂瀾

林鄭月娥對於醫護罷工的衛生安全訴求，以政治姿態回應；對於普羅大眾最關心的口罩供應問題，以違反常理的「帶頭除口罩」理論回應。林鄭月娥漠視民情，不再是泛民的口號，而是令人嘖嘖稱奇的管治風格，甚至令人懷疑她是否「以極端手段威迫中央讓她辭職」。

這種狀態延續下去，香港人的怨氣勢必比起2003年時更甚，而對於建制派來說，很現實的結果，就是立法會選情將比2004年時更糟。他們暫時跟林鄭政府保持距離，是力挽狂瀾的唯一方法。

當林鄭班子在香港愈來愈受到孤立，政府的任何決定只會更加向北京靠攏，無視香港民意，直至2022年任期完結，香港在這期間可能遭逢的劫難，必然比起這場瘟疫更可怕。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]