區諾軒：朝令夕改的封關安排

龐大人口流動帶來病毒風險是不爭事實

根據入境處數字，2月2日單日經深圳灣來港的中國旅客有2253人，機場有4649人，把1月29日至2月2日五天深圳灣、機場的入境中國旅客加起來，有51,846人次。林鄭說入境香港的人之中有七成是香港居民（羅致光還說經陸路口岸入境的有九成），無論怎樣定義、比例多少，龐大人口流動帶來病毒風險也是不爭事實，繼續容許偌大的人口流動，新措施究竟多大程度減少兩地人口出入，仍有待驗證，但檢疫措施是否有效、本地醫療和隔離設施能否承受，便是措施的成敗關鍵。如果承受能力有限，實在不明白，為何政府至今仍不仿效澳門，必須提交醫生證明書，證明沒有感染新型冠狀病毒，否則不予入境。

雖然澳門相關安排只適用於來自湖北人士，但每天上萬人來往中港，使筆者極度質疑：一、未到2月8日，已經吸引相當疑似病患者到港，就算自費，醫療系統難以承受；二、現行的隔離設施，根本不足以隔離大量過境人士。短期的效果，首先必然令法例生效前出現大規模的出入人次，免受新措施影響。最慘的是，深圳灣恰恰是確診個案極多的重災區，局部封關以來，人流源源不絕從重災區湧入，林鄭作為「攬炒之母」，實在當仁不讓。

憂醫療系統難承受 隔離設施不足

記者會內容有限，「強制檢疫」的實際措施欠缺交代。要隔離來港人士14天，現行被列為隔離營的西貢戶外康樂中心，康文署網頁表示只能讓248人入住；拿最爭議的翠雅山房為例，林鄭聲稱能得到顯著供應的設施其實只有89間房，完全是不足夠。要真的做到隔離，還要徵用幾多設施？到時遍地抗爭，又被警察毆打，責任誰屬，有誰問責？筆者嘗試估計，沒有設施為前提，本地居民隨時只能自行在家隔離，佩戴沒有定位系統、發現離開隔離地方時還要致電當事人手提電話的電子手帶。這幾天好幾單港人回家傳染家人的報道，高官們是沒有讀，還是覺得無所謂？

衛生署關口檢測體溫，本身已漏洞處處，檢測體溫人手長期不足，有負責量度體溫的職員曾向筆者求助，外判公司聘請員工缺勤、人手不足、新聘員工量度馬虎，種種問題都有。站在來港旅客角度，健康申報不過是考驗人性，有的虛應填表隱瞞，甚至已感染病毒、處於潛伏期也不知道便來港，微博有人聲稱吃藥可以規避體溫檢測，此一「自然實驗」告訴大家，人在肺炎關頭，可以很不誠實。就算很誠實，潛伏體內的病毒，亦已到港傳播。

香港不要與民為敵的特首

疫症流行的條件之一，是人口流動頻繁，這也是沙士帶來的教訓，要來港就醫的旅客，仍會趕來。林鄭月娥一定會反駁，中港聯繫十分緊密，所以不能封關，要保留「比較不方便」的口岸通關。我相信有正常智力的香港人，都很難說得通為什麼保留「比較不方便」的口岸通關就有效減少旅客。筆者寧願政府利用隔離設施特別處理中港家庭、或是真有特別需要人士，而不是被動地接受大量來港者，幾多隔離設施、醫療系統，都只是治標不治本。

一名敢於長期違逆社會絕大部分民意的官員，在正常的社會是很難想像可以繼續管治。現身記者會，覺得叫公務員不戴口罩沒問題，不闡明政府轄下口罩分配，只強調不要阻止選址隔離營，指摘醫護罷工「激進、不會得逞」，是資訊不透明、施政不體察、矛盾不疏解。筆者以為，揀選隔離營事先評估社區爭議、推行措施要衡量承受能力，都是政務官由低至高的訓練，林鄭政權的施政，不但背叛香港人的利益，甚至政務官基本的管治思維，也好像為了不得罪北京，忘記到不知哪裏去了。

作者是前立法會議員

[區諾軒]