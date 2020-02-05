黃任匡：名叫林鄭月娥的逃兵

去年12月——可防可控？毫不作為

去年12月，湖北省剛剛出現所謂「神秘肺炎」個案。這是控制疫情的黃金時機。

沙士之後，為免重蹈資訊不透明的覆轍，港澳兩地與內地的衛生部門簽訂了傳染病通報機制。但從這次的疫情看來，機制可謂形同虛設。大陸官僚瞞報疫情，堅稱可防可控——這些都是意料中事。但17年前的前車可鑑，港府居然「放軟手腳」，任由大陸封鎖消息，而沒有責成有關部門分享重要防疫資訊，則是難辭其咎。

1月初——資源充足？粉飾太平

及後，大陸終於公布病原為冠狀病毒，其後姍姍來遲地分享病毒的基因圖譜。

至此，我們終於知道這次面對的敵人，原來是沙士病毒的近親。香港人和世界各國開始大為緊張（世界衛生組織除外）。這時候，香港政府做了什麼？粉飾太平。

食衛局長陳肇始稱已有1400張隔離病牀，還誇下海口說，可於72小時內調度妥當；醫管局總感染控制主任賴偉文，妄稱人手資源足夠面對疫情。凡此種種，令人民感到不安之餘，還讓人隱約記起當年沙士肆虐前夕，時任衛福局長楊永強公開表示「香港無肺炎爆發」。

1月尾至今——局部封關？與民為敵

其後，武漢肺炎在中國大陸大規模爆發，死傷枕藉，至今仍未見頂。世界各國眼見疫情來勢洶洶，先後安排撤僑。與中國接壤的俄羅斯、蒙古、北韓、越南等國都已經封關。

香港醫護界同仁亦圖力挽狂瀾，各方專家陸續建議封關；各大醫護工會提倡全面封關；沈祖堯形容病人比沙士時更多，必須堵截大量病人以不同方法進入香港，「源頭堵截最重要」；何栢良認為「有迫切性全面封關，阻止內地人到港」，「盡快堵截源頭」；中文大學醫學院促請港府盡快採取果斷措施，及早收緊入境政策；袁國勇教授認為最理想的做法是在新年假期前阻截所有人流，即全面封關。

但至本文截稿之前，政府仍是以「局部封關」的虛招敷衍了事。

另外，衛生署長陳漢儀醫生曾聲稱公眾（在一般普通社交場合）不必戴口罩；保安局至今拒絕對武漢或者湖北發出「外遊警示」；律政司則仍就《禁蒙面法》上訴——整個管治班子的倒行逆施可謂荒謬絕倫。

官員玩忽職守 人禍引發恐慌

類似的病毒、疫症產地，加上一模一樣的後知後覺、粉飾太平、與民為敵。港人的恐慌，源於這一切一切，與17年前的災難，是如此可怕地相似。港府是否早已決定放棄防疫，回歸17年前的悲劇？

他們說，罷工明志、試圖迫使政府全面封關的醫護同事是「逃兵」。但醫護其實是押上了自己的未來，以身相諫，守護港人，絕非逃兵。反之，林鄭政府由去年6月至今，尤其在最近兩月防疫工作之中玩忽職守、逃避責任——林鄭月娥，才是貨真價實的逃兵。

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]