呂秉權：疫情下的人禍鐵證

此外，繼續有大量病人無法收治、隔離、測試病毒；醫療資源和人手奇缺，很多醫護人員進出醫院上下班不能按「dirty team」操作隔離，有可能將病毒帶入社區和家中。

中共總書記習近平治下的黨國體制，已是升級版的「黨國體制2.0」，黨國機器的權威、效率、上行下效、雷厲風行應比胡溫時期有過之而無不及，但為何面對這次疫情卻出現制度癱瘓，倒瀉籮蟹呢？

黨國高層系統性隱瞞疫情 有迹可尋

筆者相信，這是由於謊言遏制真相太久，令疫情急劇和大規模惡化，最後錯過防控瘟疫的黃金時機，令它發展到強如習近平新時代的全球強國、「中國模式」、「中國方案」亦不能控制，所以才有如此中央出手後仍然失控的現象。

這種黨國高層的系統性隱瞞疫情，絕對有迹可尋，港大新聞及傳媒研究中心榮譽講師、中國傳媒研究計劃聯席主任錢鋼老師，為此提供了有力實證。

錢鋼老師研究了今年1月1日至26日的中共喉舌《人民日報》、中共湖北省委機關報《湖北日報》、中共武漢市委機關報《長江日報》和《湖北日報》旗下的「民生類報紙」《楚天都市報》。

首先，踏入新的一年，中央至地方黨報全面加強為習近平和他的政績造勢，對比2019年11月、12月，黨報以上樓梯級式，大肆宣傳「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「兩個維護」（維護習近平總書記核心地位、維護黨中央權威和集中統一領導），以及為「脫貧攻堅」和「全面建成小康」展開新一輪的宣傳攻勢。以上都是與習近平本人以及其功績有重大關係，頭尾宣傳量增加三成多至4倍不等。

辦喜事無雜音政治大局 壯大「隱瞞基因」

這種歌頌領袖、功績高奏的形勢，有如黨中央鋪了紅地氈辦紅事，再加上中共要準備迎接「雙百」之中最重要的「第一個百年」中共百周年黨慶（2021年），所有雜音、亂事皆不能影響大局。縱使民間已經發病，但1月1日至20日整整20天，《人民日報》對武漢肺炎隻字不提。

而地方的《楚天都市報》在這段時間則配合主旋律洗太平地，在1月2日刊出「網上散布『病毒性肺炎』不實信息，8人被警方依法處理」，1月6日則在頭版以標題澄清「59例患者均已排除SARS等呼吸道病原」。

之後，湖北、武漢照辦兩會但不提疫情，繼續搞300人餃子宴、4萬家庭團年飯、向民眾大派20萬張免費旅遊券遊黃鶴樓等至年十五、省委繼續搞春節團拜大會，與疫情平行時空，省內一片吉慶歡樂。到底，究竟有多少人因為這些謊言和人禍而染上疫情呢？

1月24日，《人民日報》頭版報道習近平春節團拜會講話，肺炎繼續消失。

這種辦喜事、無雜音的政治大局，讓中央至地方都壯大了隱瞞疫情的基因，而變異了的病毒則毫不饒人，疫情已然失控。

之後，習近平破天荒在年初一召開的中央政治局常委抗疫會議中，除了重申一些正常不過的防疫大原則之外，還特別強調各級黨委和政府要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。這些命令都是要確保習近平的權威得以保存和不受挑戰。

隨後，很多地方在開防疫會議時，都是將抗疫和「兩個維護」相提並論。

可能永遠揪不出幕後黑手

這背後的隱瞞可能是地方，但亦有機會涉及中央。

謊言禍國殃民，連累全球，這比瘟疫更可怕。

更可怕的是，這幕後黑手，可能永遠都揪不出來。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]