黃振球：智能手機網絡大數據 追查社區隱形病人行蹤

世衛在1月13日正式將病毒命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，傳播速度引起了全球各地的重視，目前採取的手段，從停止任何大型活動、封鎖部分地區對外交通、限制人口流動、採取隔離措施，甚至到「封城」，影響已涉及全球範圍。而且各地應對的手段還在放大，策略正在升級。

從目前疫情的控制狀况看，中國在控制疫情傳播的體制優勢雖然是發揮得淋漓盡致，但這些措施亦將會大增經濟成本和社會成本，損失的巨大也是不可避免的。保守估計，單就國內第三產業，已造成重大傷害，僅娛樂、旅遊、餐飲零售市場的直接經濟損失就超過一萬億人民幣。春節黃金檔期的賀歲電影顆粒無收。2020年第一季度中國經濟增長將有可能驟降至3%。

可查過去半年行蹤 蒐大範圍人口流動數據

大數據在2003年沙士尚未出現，在今次的2019-nCoV疫情中即可發揮關鍵作用。我們的科技水平較17年前大幅提高，創新科技手段的運用，特別是利用互聯網協議地址（IP Address）和手機信號指令（Signaling Protocols）的優勢，完全可以通過蒐集和整理手機信號指令的數據，有針對性地解決防控疫情問題，減少過度動員社會而造成巨大的經濟和社會負擔，以至對市民正常生活的影響。

目前中國手機使用的覆蓋率在成年人口達到近乎百分之百。2018年手機用戶達到15億，和全國總人口相若。總體手機用戶中約70%使用智能手機。雖然其中雙手機用戶佔相當比例，但基本上除了少數的兒童和高齡老人之外，絕大部分人都在使用手機。通過手機定位可以迅速地找到每個人所在的位置，不止是當前所在位置，甚至過去半年的行蹤，現在也可追查到。

從技術上來說，動態手機定位完全可以對一個地區甚至更大空間範圍內的人口流動，進行詳細的數據蒐集。目前真正能夠覆蓋所有位置定位的數據源，手機信號指令絕對比互聯網公司的IP地址數據更為可靠，因為手機基本實現了全方位覆蓋。手機信令是手機用戶跟網絡發射站及中繼微波鏈路間的通訊數據，只要啟動手機及接連到網絡便會出現。

近年內地城市在舉辦大型活動、人口調查和旅遊人口流向分析上，都採用了手機信令的數據蒐集和整理，為提高大型活動的安全治理，例如每年金秋到北京香山觀賞紅葉的人流控制，內地公安都與移動網絡營運商合作，以國內手機11位號碼作分析（Digit Analysis），不止協助分流本地居民與外省遊客，更可以清楚旅客來源地。

湖北客分佈一目了然 可配合電子追蹤手環

現時掌握手機信令數據的是中國三大移動網絡運營商（到了5G時代將有第四家「廣電」），其中中移動約佔60%，中電信和中聯通各佔約20%。如果蒐集到這3家公司的手機信令數據，就可以完全掌握近期中國人口的流向和分佈，特別是針對某一個地區的人口流向和分佈。

對於武漢來說，就近半年內的人口流入和流出情况，手機信令可以做到每人每日24小時內任何時間的定位。不僅是手機用戶在本地的流動狀况，即使是前往外地，也可以通過分析涉及哪一家網絡營運商（包括海外），而得知相關地點。此外，亦可透過手機信令數據，得到從武漢以外到當地人士的流動和去向詳情。

簡單來說，香港流動網絡商跟國內伙伴，通過檢視家鄉位置登記（Home Location Register），對當下有多少湖北或武漢旅客在港、分佈在哪兒、過去兩周到過哪些地方都一目了然。這個跟特區政府以電子追蹤手環來管控在14天內曾經到湖北省的香港居民，須進行家居檢疫可以成為「內外」配合。而社區可能潛在的「隱形」病人便無所遁形。

其實，中國工信部信息管理局現正發揮三大手機運營公司的優勢，要求調查來自武漢的過去兩個月數據，可以做到對疫情重點地區人口流動的監測。不僅可以監測到過去疫情發生這段時間人口流動的狀况和分佈的狀况，甚至可以動態追蹤到目標人口的去向，可能影響到新的人群分佈情况。如果放大調查範圍，可以對武漢中心城區人口流動的狀况繼續跟蹤監測。

針對性解決問題 提高防控效率

當然個人私隱與公共衛生風險兩者要取得平衡。採取流動網絡大數據，可以有針對性地解決防控和監測問題，而毋須廣泛的社會動員，更能快速地追查到確診者外遊紀錄及本地行蹤，患者亦無從隱瞞疑似感染後的去向，有助大大降低社會和經濟成本，以及採取相關隔離安排，提高疫情防控效率。由於中國已經採取了手機實名制，故也不用擔心信息來源的準確性。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼教授表示，大部分人在春運期間，已經把病毒帶去了全國各地，令疫症中心熱點城市（Epicenters）有可能從武漢延展至上海、重慶、東莞、深圳等。假如真如所說已經錯過了「黃金防控期」，接下來抗擊病毒的戰役，就更需要各地區政府、產業及人民的協同力量。機構及時發現並上報病例，普通民眾家居隔離，各地企業有資源出資源，有技術出技術，群策群力合作抑制地區性感染持續爆發。

「本土」產品抗菌效果良好 可派上用場

這兩屆特區政府大力投資創新科技，重點推動「智慧城市」概念。除卻上述的大數據平台及分析工具之外，本港亦有其他「智慧醫療」科研成果，有助抗疫。例如香港紡織及成衣研發中心在兩年前就研發了一種可以水洗的口罩。另外科學園扶植了一家百分之百本地原創，以等離子（Plasma）空氣消毒技術，研發出一個便攜式空氣淨化機，有如一個乾淨空氣金鐘罩。這兩個突破性的發明分別在2018與2019年的日內瓦國際發明展中獲得金獎。以上兩個「本土」產品都清楚展示其良好的抗菌效果，在武漢肺炎殺入香港期間絕對可以派上用場。

2003年的沙士令港人重新振作。過去約8個月的反修例運動令香港撕裂。且看今天武漢肺炎2019-nCoV抗疫戰能否會令香港重新啟動（Reboot），轉危為安！

作者是上海大學智慧城市研究院客席教授、北京郵電大學電訊管理學院客席教授、劍橋大學科學與政策中心院士

[黃振球]