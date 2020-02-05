行政長官周一宣布，會進一步關閉羅湖、落馬洲、皇崗、港澳碼頭等口岸，只保留開放機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，以盡量減少出入境人流。

表面上看，政府是「從善如流」，因為1月28日政府宣布局部封關，只關15個口岸中的6個，以及暫停高鐵及城際直通車所有班次。但6個完全封閉的口岸只佔出入境管制站入境人次總數的11%，對「阻截源頭」作用不大。

現在仍然保留的機場、深圳灣和港珠澳大橋，入境旅客數字都偏高。以1月27日入境人次計，總人次為219,066，機場佔最多（53,288），深圳灣第三（32,779），港珠澳大橋第五（18,302），合計104,369人次，3個口岸人次中，港人佔75%；16%是內地人，數目也達16,814人次（參考1月28日《明報》、入境處1月27日出入境旅客流量統計數字）。現在首要任務是嚴防疫情擴散，每天近2萬內地人次入境，很明顯是一大漏洞！

「封關」訴求不複雜 重點是禁來自內地者

所謂「封關」，特首是愈說愈糊塗，一時說封了關港人就入不了境，一時又說世衛規定不能歧視某類人……其實「封關」的訴求並不複雜。

（1）所有來自中國內地的人士，不論其國籍（包括內地人和外國人），一律禁止入境；新加坡早前宣布「封關」，也是用這個原則：從2月2日開始，過去14天曾經到中國內地的旅客，無論國籍，禁止他們入境、或者過境新加坡。

（2）所有從中國內地入境的香港居民，入境之後都要自我隔離14天，政府可以利用追蹤器或抽查是否真正自我隔離，違例者要負刑責（政府周一記者會已宣布會用追蹤器。再進一步，可以加重違例者的罰則）。

（3）內地人如果有特殊理由需要進入香港，可以提出申請，由入境處按每個個案處理，入境後要隔離14天。有關安排直至疫情完全過去就會結束。

在非常時期，這是相當「粗暴」但卻有效阻止疫情蔓延的最佳方法，恍如戰爭時的堅壁清野，自傷但卻有效，是迫不得已的做法。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受新華社訪問時就表示，對抗新型肺炎疫情，及早發現和盡早隔離是最有效方法。

封關，是要阻截從內地入境香港的人士，是針對入境者來自哪裏，而不是限制他們從哪個關口入境；故此，封閉15個關口之中多少個，其實不是關鍵，重點是來自內地的旅客（不論國籍）不能讓他們入境。香港居民則另作處理。

有人把「封關」說成別有用心，是港獨分子藉機針對內地人，這種說法是刻意把問題政治化！現在禁止來自中國內地旅客入境的國家愈來愈多，其中不少是中國的老朋友如北韓、俄羅斯，也有向來跟中國友好的新加坡、南韓、緬甸等（據Bloomberg統計，近日有30個國家和地區禁止航班飛中國內地），他們面對來勢洶洶的新型肺炎，除了採取果斷措施別無他法。任何一個負責任的政府，首要任務都是保護自己的人民，其他都是次要。

對北京來說，能夠令疫情在香港的影響減至最低、盡量減少受感染和死亡人數，應是特區政府的最佳成績，其他因素根本毋須考慮。

特首每次宣布決定 都留下連串疑團

在「封關」上做得徹底、果斷，正是要顯示政府「壯士斷腕」的決心，偏偏特首每次宣布決定時，都留下連串疑團。現在「封關」卻留下3個口岸不封，「懷疑論」的分析是：

深圳灣是直通寶安機場的出口，各省擁有最多航班直通寶安機場，而寶安機場又有各種高級私家車直通香港機場；

至於港珠澳大橋，使用者大部分是商務客，私人用的車牌都是內地權貴，大橋不封，原因不說自明；

而香港機場不封，是因為內地人來港之後仍然可以循香港機場轉機直飛海外，是「特殊身分人士」出境的重要關口！

說白了，上述3個口岸不封，因為都是內地權貴的「窗口」，封不得，特首於是拒封！

如此「懷疑論」是耶非耶？特首在記者會上應該解釋，因為這關乎政府為何不全面封關、徹底截斷源頭的重要問題。現在疫情正在加速傳播、確診個案不斷增加，人心惶惶之際，民眾最關心的問題，特首必須給出明確答案。

政府要出面安定人心的議題還有很多。疫情蔓延之後，市民搶購口罩、在超市搶購食品，都是民心虛怯的表現，特首率眾高官見記者時，一定要提出解決方法、提供詳細的市場供應數字，不斷更新最新信息，以安民心，但對此政府表現並不積極。

內地客人數 與2003年不可同日而語

「封關」的訴求一直在拉鋸，但政府始終沒有逐一解答各方的疑問，仍然容許每日近2萬人次從內地入境，如何防止疫情不會擴散？醫護以罷工「脅迫」政府全面封關，背後理由就是不從源頭堵截，卻要醫護在前線拼搏，是捨本逐末。

醫護的訴求並非全無道理。有人比較2003年沙士時期醫護奮不顧身忘我工作，但這次武漢肺炎卻做「逃兵」！然而，事實的另一面是2003年還沒有自由行，內地香港的「緊密關係」不如今天；2003年內地訪港旅客為847萬人次，到2019年達到4377萬人次（去年因反修例風波來港旅客大跌，以2018年計，內地訪港旅客達到5104萬人次），以不同的簽注入境來港。以人數計不可同日而語，內地旅客激增，大大增加了控制疫情傳播的難度，醫護的擔心不是毫無道理的。

守住防線減創傷 是特首最重要任務

2003年沙士是「百年未遇」的疫症，全世界都束手無策，中國內地是沙士發源地，也是最大受害者，國際社會都願意合作共同抗疫。沙士之後，中國承諾在公共衛生體系上作出大改革、加強通報透明度，國際合作分享病毒的資訊和研究，做好預防和教育工作（嚴禁捕獵和食用野味）等等。

然而事隔17年，一場不明肺炎又再出現，發源地也是在中國內地，也有官員知情不報……這一次，香港又再成為受害者。前事不忘、後事之師，內地衛生部門到底有沒有認真汲取教訓？武漢肺炎疫情嚴重，但責不在香港，香港卻要付出慘重代價，不光是醫護，很多香港人都覺得「條氣唔順」！

香港無法阻止這場疫症發生，但事發之後自保自救，守住防線，盡力減少香港人的創傷，正是特首最重要的任務；可惜特首至今交出的成績，卻令人十分失望。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]