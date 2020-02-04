梁美儀：從疫症看香港的命

不少人近期紛紛向身處海外的親友求救，着他們在當地代購口罩、酒精搓手液等防疫物資，拜託他們速遞來港。猶記在1970年代，香港人經常運送衣物、日常用品返內地，給當時物資非常匱乏的親友，如今，香港人竟成為等待救援者，諷刺至極。

口罩之所以重要，在於港人面對這場武漢新型肺炎疫症，展現出無比堅定的抗疫意志，大家希望個人免受病毒侵襲之餘，也希望在內地疫情來勢洶洶之時，守衛我城。

當每個香港人也在努力自救與救港之餘，政府卻跟憂心忡忡的香港市民，活在平行時空一樣，不論是堵截湖北居民來港、叫停自由行等防疫措施，總是慢人半拍。

內地疫情未有遏止迹象，尤其近日有春運，未來兩周極有可能是內地新一輪疫症爆發的高峰期。此時此刻，近乎全面暫停香港與內地人流往來，已是唯一有效「護城」的方法。關閉人流頻繁的口岸、暫停香港與內地的航班，縱然會對經濟民生造成相當大的影響，但總較新型肺炎在本地全面擴散，造成不可挽救的人命損失，屬可承受的傷害。

偏偏總站在香港民意「對面」的特首林鄭月娥，以「不可行」、造成「歧視」等理由，拒絕採取果斷措施，截斷病毒輸入的途徑，這與國家主席習近平強調，要把「人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」的指示相違背。

香港不能「封關」，或許這正是「一國兩制」下香港的命。這麼多年來，香港都是內地資金、物資進出的特殊「窗口」，很多在內地不能做的事，也可在自由開放的香港進行。香港肩負為國家服務的角色，國家利益必然在香港利益之上，即使內地疫情異常嚴峻，香港也要為國犧牲，不能堵住這扇「最後逃生門」。這是否香港的命？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]