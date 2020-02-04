博雷利、巴尼耶：歐盟與香港：一段持久的伙伴關係

然而，我們一如既往地尊重英國52%選民的自主抉擇，我們現正期望就彼此的關係展開新一頁。

撇開情感不說，2月1日這天縱然具歷史性，但並不戲劇性，主要原因是我們與英國之間達成的退出協議，讓我們確保「有序脫歐」。起碼到現在為止，把對我們公民、商界、公共機構和我們國際伙伴的擾亂減至最少。

根據這項協議，歐盟和英國同意設立過渡期，最少到2020年底，其間英國雖然不再是歐盟成員國，但會繼續身處歐盟的關稅同盟和單一市場之內，並遵守歐盟法律。在這期間，英國亦會繼續遵守歐盟與國際間的協議。我們已將此在外交照會上與國際伙伴清楚表明。

因此，過渡期間可確保一定持續性。考慮脫歐涉及的工作之大，做到這樣並不容易。在離開歐盟後，英國會在法律上自動地、機械式地脫離數以百計由歐盟為成員國利益而達成或出面達成的國際協議，範疇涵蓋貿易、航空、漁業和民用核能合作。

如今，我們將要建立歐盟與英國的新伙伴關係，並在歐盟27國通過由歐盟委員會建議的談判目標後、預計幾周內盡快展開。這項談判目標為我們訂定談判條件和野心，以與一個會繼續成為我們盟友、伙伴和朋友的國家達至最親密的伙伴關係。

歐盟和英國被歷史、地理、文化、共同價值、原則和強烈相信規則為本的多邊主義上緊緊連在一起。我們未來的伙伴關係將反映這些連繫和共同信念。我們希望在貿易以外，還會在英國擁有經驗和資產的安全與防衛上合作，而這些範疇在合作時會發揮得最好。當世界面對巨大挑戰、改變、動盪和轉型之際，我們必須透過雙邊、重要地區和國際論壇進行協商和合作，例如聯合國、世界貿易組織、北約和G20峰會。

或許這是陳腔濫調，但當前環球挑戰的基本事實是，由氣候變化、網絡罪行、恐怖主義到不平等問題，都需要集體應對。英國愈能夠與歐盟和其他國際伙伴攜手合作，我們就有愈大機會有效應對這些挑戰。

攜手就更強 英脫歐沒改變這點

歐盟計劃的重要核心之一是「攜手就更強」，當中理念是集中我們的資源和主動精神，是達至共同目標的最佳方法。英國脫歐沒有改變這一點，我們歐盟27國會繼續帶動這計劃前進。

27個成員國會一起繼續是一個擁有4.5億人口和超過2000萬家企業的單一市場。

我們會一起繼續是全球最大的貿易集團。

我們27國會繼續一起是全球最大的開發援助捐贈者。

我們的伙伴可以放心，無論是貿易、投資、氣候行動、數碼、連繫、安全、反恐、人權、民主、國防及外交上，我們都會繼續保持具雄心和外向的議程。

我們會繼續恪守承諾。遵守連接我們與國際伙伴的協議，並在全球發展多邊合作框架。對於香港，我們繼續支持「一國兩制」原則和《基本法》賦予的各種自由。我們會繼續加強凝聚我們民眾的歷史連繫，並加深在關稅、研究或環境問題等的合作。歐盟會繼續是香港繼中國大陸後第二大貿易伙伴。香港人可以放心，歐盟會一如既往，繼續是香港的堅定的朋友。

歐盟會繼續是你們可以信賴的伙伴。作為一個以規則為本多邊主義的強大守護者，我們會與伙伴合作，致力令世界更安全和公平。

（編者按：本文為中譯本，由本報翻譯；文內小題及重點黑體為編輯所加）

作者博雷利（Josep Borrell）是歐盟委員會副主席、外交與安全政策高級代表，巴尼耶（Michel Barnier）是歐盟英國脫歐首席談判代表

[博雷利、巴尼耶]