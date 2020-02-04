阮穎嫻：疫症與官方消息

當國家陷入重大危機時，這種體制的成敗得失，最能體現。例如2016年初，滬深兩市試行熔斷機制，觸發股市大跌，股市指數不能不報，維穩機器失效，民間壓力巨大，機制運行5日立即撤回。

新型冠狀病毒爆發，這肯定是中國近年最大的危機，本文討論大陸和香港政府的應對方法。

推算感染人數遠超官方數字

中國公開的數字準確與否，暫時難以判斷。但透過一些簡單的統計學知識，可知一二。

例如，倫敦帝國學院有篇論文，利用大陸以外的確診個案，加上從武漢接駁境外交通數據，估算大陸在1月18日的確診人數大約是4000（95%信賴區間為1700至7800人）。我簡單更新了一下截至22日境外確診個案（共12例），估算出確診人數為6900（95%信賴區間為3600至1.13萬人）。官方公布23日確診個案僅830例。自23日武漢封關，不能再以同一方法估算。

1月29日，日本派出包機撤僑，從武漢載回206人，其中3人確診。若在武漢城內所有人感染機會均等，根據這些數字，武漢約1.5%人口確診（95%信賴區間為0.4%至3.7%）。假設武漢現在人口是1000萬人，那麼染病的人應在約3.6萬和37萬人之間。官方公布同日全國確診人數約7700，疑似約1.2萬例。

以上是根據數據估算，官方數據與估算有出入，原因很多。官方公布的只是確診人數的下限，也有個案沒有明顯病徵、檢驗需時、試劑不夠、醫療體系承載量等因素。上述計算所作出的假設，也未必準確。另一方面，也可能有人為因素。武漢市長周先旺接受央視訪問，他說「作為地方政府，我獲得信息、授權之後才能披露，這一點在當時很多不理解」。有沒有隱瞞，有待查證。

這也可能可以解釋香港政府回應緩慢的原因，除了官僚體系本身的效率問題，若向外公布與疫情相關消息必須由上級批准，而不能自主靈活對抗疫情，自然拖慢進度。

新型冠狀病毒突顯獨裁政體的弱點

即使政府沒有隱瞞，由於疫情本身有很大的不確定性，政府平日行之有效的媒體操控方法，一夜之間變成「狼來了」事件。平日政府控制傳媒，令國民難以籌備集體運動，使社會更穩定，例如有省市發生騷亂，政府通常立即封鎖消息。但危機來臨時，國民更需要真實的信息，當官方信息不可信，國民就會反應過度或反應不足。當廣東已經有約20單確診時，還有廣州人說「有政府不怕」、「不戴（口罩）」、「相信政府」等，這是反應不足。有些人聽了謠言相信養貓可抗肺炎，就瘋狂養貓，然後得悉原來貓會增加惹肺炎的機會，就把貓丟下街，就是反應過度。

對抗疫情時，獨裁政體的好處是一錘定音，不用聽民意，不用經過繁瑣的官僚程序，就可以下決定，如朝鮮金正恩封關一樣。做得快，有些地方違反人權自由踰越制度，換來疫情不擴散。這也是為什麼民主國家也有「緊急狀態」一例，讓政府快速調動資源下達決定。獨裁政體的壞處是信息不流通，國民難以預早防範，到不能隱瞞時疫情已一發不可收拾。

官方默許獨立採訪

在疫情初期，官媒聲稱疫情「可防可控」，又有醫生報告疫情，被指造謠，似乎一般人並沒有盡信官方數字，因此坊間小道消息不脛而走。

最近陳秋實律師在武漢實地採訪，引起坊間議論紛紛。由於陳秋實的採訪內容，提及武漢醫院的慘况，與官方的主旋律不一致，有人認為他以身犯險，勇氣可嘉；也有人認為他的報道竟然能在社會廣泛傳播，並引起討論，而他也沒有被扣押，必先得到官方默許，所以他是維穩體制的一部分。

這裏提出一個設想。由於疫情嚴峻，民眾對真實信息的需求急增。由於此前的種種失誤，民眾對官媒的信息已經半信半疑。如果沒有陳秋實這類消息，民眾只能翻牆去看歐美媒體的報道，而外媒的報道少不免對中國的政治制度大力鞭撻。所以政府或許寧願讓陳秋實私自採訪，提供一點比官媒更為真實的報道，以滿足一般人對信息的需求。這並不是說陳秋實自願成為維穩體制的一部分，但他可能與政府有某種默契，在不跨越紅線的前提下報道真相。換言之，「陳秋實是真心的」與「陳秋實是維穩機器」兩件事可以並存。

恐慌下口罩短缺 政府須妥善處理

新型冠狀病毒傳播力強，感染人數以幾何級數上升，而且無藥可治，加上官媒發布的消息有可疑之處，謠言四起，遂令大陸以至香港市民陷入恐慌。香港近日就爆發了口罩搶購潮，有商舖宣布出售口罩，即引起大批市民蜂擁而至，通宵輪候，甚至互相指罵，大打出手，實在是一罩難求！

香港市民的惶惶然亦不無道理。香港沒有直接媒體控制，港人普遍對大陸官方消息半信半疑。連日大陸確診個案飈升，包括與香港接近的廣州、深圳等，相繼淪陷，醫學專家和社會各界不分「藍」「黃」要求全面封關，禁止曾到大陸的人入境。港府闊佬懶理，不僅沒有從善如流，而且沒有給出一個可信的理據，平息恐慌，市民只好自救。

順帶一提，有人問「發國難財」是不是市場經濟？政府應不應干預？價格是市場信號，若一種商品的需求上升，而供應跟不上，價格則會上升。價格上升令更多的廠商投入生產，從而令市場達到均衡狀態。

但是關於搶購口罩，有3點值得注意。第一，在疫症蔓延時，若口罩是保障生命安全的基本工具，政府有義務解決市民基本生存需要。第二，口罩除了減少其他人把病菌傳染給自己，也減少自己把病毒傳染給其他人，所以有界外效應，在疫症時效應特別大，確保每人都有口罩很重要，完全依賴市場分配，並不是最好。第三，在公眾陷入恐慌的極端情况，市場失靈，價格信號起不到作用，需要政府維持秩序。情况類似金融風暴時政府救市來抗衡恐慌性拋售。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]