劉進圖：擠牙膏式封關 恐難取信國際

醫護人員以罷工逼政府封關，民意調查顯示獲六成民眾支持，原因不難理解，政府過去數周的防疫表現實在太差，令市民信心盡失，而多位傳染病專家已再三警告，必須採取果斷措施，將出入境人流減至最低，以避免社區感染大爆發。而且，醫護工會以罷工爭取降低職場風險，合法合理；至於置病人不顧的問題，工會負責人日前表示，若疫症出現社區人傳人，計劃擱置罷工，顯示醫護並非貪生怕死，或不顧病人安危。

特首為什麼不封關，公眾難以理解，從政治上分析，可能性有3個：

（1）封關涉及香港與內地關係，特首無權自行決定，必須徵得中央同意，才能拒絕內地居民訪港；

（2）封關涉及中國的國際關係，美國宣布禁止來自中國內地旅客入境，外交部發言人公開抨擊，指世衛並無建議，香港若效法美國，中央可能視為政治不正確，變相鼓勵國際社會孤立中國；

（3）被迫封關涉及管治權威，若醫護人員威脅罷工，特首便要就範，中央可能視為衝擊香港的行政主導體制，令特區日後難以管治。

北京應主動限制內地居民赴港

不過，除了這些政治考慮，北京還要顧及其他因素，最主要的有兩點。其一，香港確診個案若顯著增加，向深圳、廣州靠攏，無論世衛有沒有建議，周邊國家很有可能像菲律賓那樣，把香港和中國內地等同，一律禁止旅客入境，屆時中國將失去僅餘的對外人流通道。其二，香港一旦變成疫埠，經濟將遭受重創，屆時非但無法為中國企業向國際集資，還可能要中央輸血拯救，拖累中國經濟。

權衡利害之下，北京應該盡快採取主動，限制內地居民前赴香港，除極少數有重要公務原因的，一般商務、探親和觀光應即時暫停，直至疫情受控。

特區政府昨天宣布關閉更多口岸，保留深圳灣、港珠澳大橋和國際機場，這種擠牙膏式漸進封關，能否將跨境人流減至最少？

5天前實施局部封關，關閉了6個口岸，內地訪港旅客每天仍逾萬，如今再關閉羅湖、皇崗等陸路口岸和港澳碼頭，人數即使下跌，若維持每天數千，恐怕不足以說服國際社會，對香港出境旅客網開一面。

返港後強制檢疫隔離 別無選擇

農曆年假後，港人前往內地人數仍高企，平均每天約4萬，帶病毒回港傳播的風險極高，減少通關口岸或許能將這數字降低，但若不實施返港後強制檢疫隔離，成效始終有限。強制檢疫隔離當然會帶來不便，找隔離地方也很不容易，但為了保障香港不變成疫埠，香港社會別無選擇。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]