王喬峯：管理層vs.領袖

在無法取得更多資訊情况下，科爾努科夫少將下令擊落飛行物，釀成了當年的大韓航空007客機空難。機上所有乘客和機組人員罹難，更令美蘇關係推向開戰邊緣。

事後有人問科爾努科夫少將會否後悔，他斬釘截鐵地堅持自己當時的決策。因為這可能是一架測試蘇聯防空反應時間的間諜機、偵察機，也可以是被劫進入蘇聯進行破壞的航機（18年後的9．11事件證明了這種可能性）。作為防空指揮官，在沒有更多資訊提供下，他必須作出及時和果斷的決策去保衛國土，而不是去想之後會不會有外交風波。科爾努科夫退休時，官拜空軍總司令。

關鍵時刻把市民福祉放首位

在領導決策的過程中，我們經常要面對新挑戰、新問題。絕大多數正常人、管理層都希望在取得最多資訊後才下判斷，因為他們害怕犯錯、害怕背鍋斷送仕途。2003年沙士就是活生生的例子。真正的領袖就是需要勇氣和膽識，在關鍵時刻把市民的福祉放在第一位。今天肺炎恐慌瀰漫，香港不需要更多管理層，我們需要更多的領袖。

作者是政府醫院外科醫生、第八屆香港傑出義工獎得獎團隊「義醫同行」創始人

[王喬峯]