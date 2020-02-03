黃子惠：怎樣確定疫症傳播的途徑：淺談流行病學方法

寬鬆「爆發」定義助觸發預防機制

調查首步驟要答3個問題：（1）該疾病定義是什麼？（2）是否「爆發」？（3）若答案「是」，規模有多大？

（1）的答案視乎不同疾病的性質和特點。（2）的答案似乎很易，但有不同看法。「爆發」（outbreak）學術定義，是在局部地區某疾病發病率異常上升。「異常」指該病當時發病率與平時發病率比較；上升到超過哪個臨界點才算「爆發」沒共識，視乎疾病對公共衛生嚴重性。假設全球出現一宗「天花」（smallpox）病例，已是緊急事故，因天花已絕迹40年。2003年3月沙士初期，被稱為「非典型性肺炎」。它當時是否「爆發」就有不同意見，因「非典型性肺炎」只是X光胸肺片上診斷。香港每年有許多病毒感染併發肺炎，其X光影像與一般細菌性肺炎X光影像不同。當「非典」來到香港，威爾斯親王醫院一下子有數十宗個案。最初政府回應是全港每年有幾百個「非典」，不必大驚小怪。這就是受制於「爆發」定義的思維。有專家認為當發生兩個以上病例，彼此間有流行病學上關係（如共同來源），已合乎「爆發」定義。這定義十分寬鬆，好處是立刻觸發調查和預防機制，後者是公共衛生的日常工作。若昔日調查沙士的爆發能遵循上述定義，雖不能防止疫症爆發，但能減爆發幅度。

主動找「漏網之魚」 才能掌握疫情

（3）的答案，必須由公共衛生部門調查的資料找出。

先要替今次「武漢爆發」定義，有兩部分：病人病徵、流行病學共同點。這兩部分隨時間和資料累積而調整和改變。如「肺炎的病徵」（甚或是較輕微上呼吸道症狀，須從病人臨牀症狀作根據），加上「病人曾到武漢海鮮市場」。隨着發現新冠狀病毒，臨牀定義的確診病例加入快速測試結果。「疑似病例」定義須更寬鬆。流行病學定義亦應因應疫情擴散而調整，如「曾與患者接觸」代替「曾到海鮮市場」。到疫區再擴闊至其他地方，「到過武漢」便非定義的必須條件。

現在出現的是全新病毒。此前發病率是零，1月29日累計6000多病例，2月1日逾1.1萬例。病例間有流行病學關係。第二題的答案肯定是「是」。

調查第三部分是確定疫症數字。一般來說，所有呈報官方的數字必低於真正案例。並非說所有官方衛生部門刻意隱瞞，呈報制度不會百分之百，視乎不同疾病嚴重程度，有病人不會或不需看醫生。

做流行病學調查須主動找未申報的「漏網之魚」，才能真正掌握疫情，包括檢查醫院、急症室、診所資料有無漏報。如某種疾病在公共衛生、預防角度上很重要（如HIV病毒攜帶者），政府應教育、宣傳和鼓勵市民主動求醫或接受檢測。

這次爆發顯然不是單一源頭

上述步驟是「前菜」。接着是「時間、空間、人物」的調查。

「時間」上最關鍵是「流行病曲線」（epidemic curve），把每日發現的案例用圖表達，Y軸是案例數，X軸是日子。

「單一源頭」爆發的特點，一是「流行病曲線」爆發性上升，很快到峰頂，又很快回落。如源頭消失，爆發就會完結（圖1）。

特點二是所有案例都在該病潛伏期範圍內發生。如整個爆發時間超過該病潛伏期，這爆發一定不是「單一源頭」，可能是「持續性的源頭」（如海鮮市場持續作業），亦可能是以「人傳人」模式持續。再看「流行病曲線」形狀，就出現第二波、第三波甚或持續更久。「人傳人」流行病曲線最重要特點是其時間超過一個潛伏期。第二波顯示出有些案例是被首批、從源頭感染的病人傳染。這就是流行病學「人傳人」的證據。

武漢的冠狀病毒是新發現的病，潛伏期14日。據沙士經驗，潛伏期範圍1至10日，中位數約3至4日。用14日作為這新冠狀病毒病例潛伏期較安全和合理，準確時間需綜合足夠病人接觸史資料和發病日期計算。

從二手資料（圖2）看出這次爆發的「流行病曲線」時間遠超14天，顯然不是單一源頭。海鮮市場已關閉，當然也非「持續性」單一源頭，剩下只有「人傳人」結論。這結論兩三周前已可確定。

數學模型可推測爆發的後續演變，港大學者據假設作推算，不同假設得出不同結果，需因應公共衛生防疫效率調整模型，以期達到更接近實際的預測。

「空間」的流行病學意義，是了解疾病的地理分佈，冀找到源頭。19世紀中葉倫敦爆發霍亂，約翰史諾（Dr. John Snow）利用簡單地圖，推翻當時醫學界對傳染病傳播機制的誤解。當時一般認為傳染病的傳播是因接近病人，吸入其產生的一種「氣」而生病（miasma theory），這理論根深柢固。史諾「空間」分析得出結論是，霍亂是由喝了污染的水傳播。他更確定源頭是Broad Street的街喉水泵。一經封閉，疫症就逐漸平息。

武漢成為「爆發」中心，無甚疑問。和海鮮市場的關係就不單是「空間」，而涉及「人」的行為。最初發病者怎樣感染？答案只能在流行病學初步調查結果推測。

下一步是更深入的流行病學研究（如隊列研究或對照研究）和病毒學的分析。在野味進行病毒分離，可證實病毒宿主（研究涉專業方法，不贅）。

暫停內地客來港 追尋已到港者作監測

疫情迅速擴張，須加快控制，原則是以最快速、最有效方法切斷傳染鏈，如隔離（isolate）病人；監測（surveillance）或檢疫（quarantine）接觸者；保護醫護人員；教育大眾重視個人衛生，如用口罩、洗手、避免去人多擠迫地方。對這新疾病的傳染期和有無隱性帶病毒者仍未清楚，前者影響隔離病人所需時間，後者影響港口措施，如體溫探測篩檢的作用和效率。這些問題須有透明公開的資訊，讓不同地方專家掌握病人病情和流行病學數據，更有效控制疫情。希望中國衛生部門以疾病控制為優先，更要汲取教訓，杜絕病毒由野生動物傳播到人類的途徑。港府當前急務是盡力避免疫症在港扎根，應在中港邊境海關禁止大陸居民及非香港居民入境。至於從內地回港的香港居民或持有效簽證的內地人，入境後須醫學監測14天，防止疫症在本地傳播。

最重要是控制病毒從源頭輸入，如政府認為「封關」是政治不正確「口號」，我謹建議衛生署採特殊措施，暫停批准從內地出發旅客來港，暫停跨境學童和水貨客穿梭羅湖口岸。學生已停課，水貨客一律隔離檢疫14天。入境部門官員應追尋已到港國內旅客（不止來自湖北，應包括其他地區），定期醫學監測14天。錯過這「時間之窗」，香港恐難免發生本地人傳人疫症，後果就像現在武漢，政府「問責」官員的責，如何去「問」？

作者是中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座教授

[黃子惠]