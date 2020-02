黃偉豪：林鄭之亂：政府成為抗疫最弱的一環

落後制度 一人固執壓過科學判斷

當政府在抗疫上反科學、反民意,身為特首的林鄭月娥自然是難辭其咎,但我們也要歸根究柢地認清,這始終也是一個體制或制度的問題,為何我們可以容忍一個如此落後和愚蠢的政治制度的存在,讓一個人的固執或愚昧,壓過科學和專家的判斷,罔顧全民的訴求,一意孤行,我行我素。10多年前董建華的「腳痛下台」,換來的只是10多年後的更大的一場噩夢,充分地證明了只是換人而不換制度,只是換湯不換藥,形同把計時炸彈的計時器重撥,未有將真正的問題解決。

西方有一句充滿智慧、而又十分配合香港目前抗疫困境的說話:「一條鎖鏈的堅固度,是取決於它最薄弱的環節(A chain is only as strong as its weakest link)。」而在香港整個抗疫戰線上,在大眾心目中,政府就是這最弱的一環。在整場抗疫的行動上,政府的表現往往是懶懶閒,凡事慢三拍,被外間稱之為擠牙膏式抗疫。

事實上,在疫情開始急劇轉差的期間,特首依然堅持留在瑞士外訪,參與較為無關痛癢的世界經濟論壇會議。在沒有特首的參與和督師下,留在香港主持大局的政務司長張建宗,就連在高鐵站實施健康申報制度的簡單決定也不敢作出。事有湊巧,最近確診的一對曾到過中環六星級酒店的年老武漢夫婦,正是在林鄭月娥外訪瑞士期間,在關口疏於防範下入境香港。

其他政府做到的 港府大都做不到

而在較早時間,剛剛在農曆新年前,國際評級機構穆迪亦調低了香港的主權評級,所給予的理由正正是「政府的管治能力遜預期」。當時特區政府的反應,例牌是極力否認和反駁,但如今所見,穆迪所言非虛,而且獨具慧眼。市民在特區政府抗疫的措施上所看見的,是其他政府或國家所做到的有效防疫措施,特區政府大都做不到,香港甚至連小小的澳門也比不上。

就以封關作為例子,先刻意曲解市民的意思,指封關是禁止市民回港,意圖製造分化。及後又稱不可行,但其他國家,包括了新加坡、意大利、俄羅斯、北韓、蒙古及美國等,均先後對中國封關,證明整件事絕非不可行,只是特區政府不願意。

面對如此理虧的困局,特首又突然改變理據,說是跟隨世界衛生組織指引,不可鼓吹歧視。很明顯,這又是再一次誤導公眾的曲解定義,混淆視聽。國際組織所指的歧視,往往是在毫無理據或合理解釋下,排斥某人或某一類人。一個明顯而又容易明白的例子是,若因中國爆發肺炎,西方社會發生排華及反華潮,針對一些未曾踏足中國、沒有和來自中國的人有接觸,甚至是土生土長、連中文也不會說的美籍華人。情况一如在第二次世界大戰期間,美國曾經不問原因與背景,把國內大部分日本人禁錮起來。背後的假設是,只要你是日本人,便一定是敵人,純粹用種族來劃分敵友,亦沒有任何科學的理據或證據去支持。

但市民的封關要求,是基於中國已有超過一萬宗確診個案,很多的城市、地區已十分高危,並非無的放矢,也非世衛所指的歧視。而且,世界各國包括了美國和新加坡等先進國家已採取相關措施,國內甚至用了更極端的封城策略,難道文明國家突然也一夜變成橫蠻,中國政府又自己歧視自己嗎?

凝聚力量施壓 使管治早日回正軌

若政府無能,民間自救又是否可行?很可惜,除非市民自救的計劃是逃離及放棄香港,否則,這最弱的一環是無法排除。原因是在抗疫及應付重大災劫上,除了只有政府才擁有如此龐大的人力物力外,不少有效的行動,如封關及強制隔離可能受感染者,也必須動用政府才擁有的法定權力。因此,留下來的市民,可以做的只有改變政府的管治。短期來說,凝聚左中右的全面政治力量,向政府施壓,使香港的管治可早日重回正軌,是絕對刻不容緩。到了現在,甚至連建制派的老大哥民建聯也支持封關的時候,反對的可能只餘下特首自己及聽命於她的管治團隊。

很多天災是失效制度引致的人禍

無人清楚特首反對封關的真正原因,但清楚放在我們眼前的是,香港現時的政制,居然可以容許用一個人的喜好和意志,壓倒一個全民的共識,和凌駕專家與科學。很多的天災,包括了疫症與饑荒,正是由失效的制度所引致的人禍。

在這個問題上,諾貝爾經濟學獎得主Amartya Sen曾指出:「世界上從來沒有一個運作良好的民主國家發生過饑荒(No famine has ever taken place in the history of the world in a functioning democracy)」(註)。理由很簡單,沒有任何一個罔顧人民性命的政府,可以不在選舉中被趕下台。在民主制度保障的言論及資訊自由下,政府做過什麼好事或壞事,人民亦可以看得清清楚楚。而民主制度的最大貢獻,是即使不能選出最優秀的人成為領袖,至起碼可以把最差的領袖趕下台,但偏偏香港便做不到。

最後,在疫症期間,互聯網上有一個十分受歡迎的笑話,就是如果你可以穿梭時空,回到疫情爆發前的武漢,你能夠解除這場災難嗎?答案是你只會被拘捕,成為第九位的「造謠者」(現實中當局曾「傳喚處理」8人)。政治制度不改革,才是沒有汲取17年前沙士疫情的教訓的最大報應。

註:Sen, Amartya. (2009) The Idea of Justice. Boston, MA: Harvard University Press.

作者是中文大學公共政策研究所副主任

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真:2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則;如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投;若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[黃偉豪]