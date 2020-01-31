王偉傑：醫護罷工非明智之舉

拆解「五大訴求」 跟罷工並沒關聯

「醫管局員工陣線」向醫管局提出提供足夠隔離病房、提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護人員、呼籲全港市民戴口罩、嚴肅跟進病人逃走事件及促政府禁止任何經中國入境的旅客來港等五大訴求。前3個訴求屬於資源分配問題，第四個屬於醫院保安問題，而最後一個則涉及入境政策層面，所有訴求均與醫護罷工沒有直接關係，故「醫管局員工陣線」明顯是捉錯用神。

根據醫管局聲明，因應持續上升的新型冠狀病毒感染個案，隔離病房數目已由290間增至309間，隔離病牀則由500張增至570張。日前香港共有8宗確診及2宗初步確診個案，現時隔離病房及病牀在應付新型冠狀病毒引起的肺炎仍有足夠空間，現階段不用過慮。為配合傳染病應變計劃，特區政府已責成政府物流服務署需儲備1000萬個口罩。截至2019年3月31日，醫管局共僱用6440名醫生及27,252名護士，共33,692人。以1000萬個口罩的存量計算，每名醫護人員可獲分派297個口罩，足以應付每名經常接觸病人的醫護人員所需。當然，醫管局必須確保所有防護裝置，包括眼罩、保護袍及其他保護衣物有充足的數量及維持在最佳狀態，這也是「醫管局員工陣線」及其他醫護人員工會跟醫管局管理層談判的必備議程，而絕非任何形式的工業行動。

經歷2003年的非典型肺炎疫情，港人的衛生意識已大幅提高，街上已鮮見沒有戴口罩出街的香港市民，故全民戴口罩的目標已經達到。然而，問題的癥結是市面上口罩的供應仍極度緊張，但這跟口罩供應商的供應鏈有密切關係，而非涉及醫護罷工。著名口罩供應商3M已表示工廠會24小時運作以增加生產量，相信口罩供應緊張會陸續紓緩；商務及經濟發展局長邱騰華亦表示會跟本地商會及零售業密切聯繫，保證市場上的口罩供應，而海關亦已出動近200名關員到全港各區檢視外科口罩是否符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》，確保香港市民購買的口罩之商標及來源地的真確性。至於最近有對新冠狀病毒初步測試呈陽性反應的擬似確診者，在逃離沙田威爾斯親王醫院後，最終被警員阻截並帶回隔離病房，反映醫護人員跟警務人員建立高度互信的必要，醫管局亦需重新檢視轄下的醫院及診所是否存在保安漏洞，以回應第四個訴求。

罷工碰上社區爆發 沙士慘劇重現香江

特區政府因應疫情已宣布多項限制入境措施，包括自1月30日凌晨起暫停西九高鐵站、紅磡站、沙頭角等口岸運作，並暫停發出自由行簽證，連同日前國內停辦所有出入境旅行團，基本上現時經內地過關抵港的絕大部分是因商務理由訪港者或早前在農曆新年或以前回鄉探親的本港居民，有關政策已大致達到禁止任何經中國入境的旅客來港的第五個訴求，故五大訴求基本上已經達到，「醫管局員工陣線」也再沒必要發起醫護罷工，反而把握時間跟醫管局高層反映前線醫護人員的實况，共同制訂應付疫情的方案，才是重中之重。倘若「醫管局員工陣線」一意孤行在2月3日發起罷工，跟1月29日的從內地返港高峰期，相距不超過14天。萬一這批入境香港後不久的人在內地期間受到感染，並且在沒有明顯病徵下，在14天的病毒潛伏期感染跟他有密切接觸的人，最悲觀的情况是這些帶菌者會以幾何級數的感染速度釀成大規模的社區爆發。在發起醫護罷工後病房便會接近處於真空狀態，剩下沒有參與罷工的醫護人員根本無法應付大量的確診個案，2003年的沙士慘劇便會重現香江。

筆者絕不敢在這關鍵時刻危言聳聽，更不是對醫護人員作任何形式的道德綁架，但在此刻以罷工手段脅迫醫管局及特區政府並不是明智之舉。冀各位專業的醫護人員能否決任何形式的工業行動，並以積極的態度跟醫管局與食物及衛生局共同制訂落地而且務實的防疫方案，以掃走多日在港人臉上的層層陰霾。

作者是香港政協青年聯會社會事務委員會副主任

[王偉傑]