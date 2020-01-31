曾志豪：由政治傀儡領導抗疫 才是最大災難

抗疫，全民要求「封關」，政府又是拖拉猶豫，直至袁國勇都說「現在封關已經沒有意思」，才出來封了幾個不痛不癢的關口敷衍了事。

一個政府沒有管治能力，的確禍港殃民。

香港抗疫，有太多政治，凌駕了公共衛生。

明知武漢是疫症重災區，但特區政府遲遲不肯對武漢發出旅遊警示，一直也未有禁止兩地的交通出入往來，就連簡單至派員在武漢到港的航機上直接量測體溫也未能做到。

香港官員甚至早期都不敢公開呼籲民眾戴口罩，自己也未能以身作則。

林鄭政府，是否要顧忌中央的感受，擔心過激政策會影響中港關係或者破壞中央和諧穩定？

所以不敢率先行動，只能滯後配合，湖北武漢都封城鎖境，才推出「限制湖北省居民來港」的措施。

反送中這半年，林鄭已經完全失去政治能量，甚至香港已經成為北京眼中不聽話的壞孩子，「紀錄不良」。

林鄭在任何重大議題上，不敢自行決定，害怕又闖出政治大禍，寧可緊跟中央，寧遲勿早，任何事觸及中港議題，都絕不做出頭鳥，「一家人傷感情」，林鄭再也擔不起任何政治責任。

爭分奪秒疫情工作 容不得揣摩上意

這種情形，像極了武漢市長周先旺接受中央台訪問時的心態。周先旺大膽指出，他「獲得信息、授權之後才能披露」，當時很多不解，後來國務院要求屬地負責，「我們的工作就主動多了」。言下之意，中央未授權地方可以「負責」之前，地方的信息公布都要得到中央「授權」，也就是說地方任何行動都「身不由己」。

習近平治下「強幹弱枝」一把抓政策，林鄭是否也有這種「不獲授權不敢負責」的心態？

爭分奪秒的疫情工作，可容不得這些庸官揣摩上意。

今天香港居然全城搶口罩，超市甚至出現搶購清倉場面，泛民建制齊心合力罵林鄭，真正做到「不分藍黃黑白」的大團結。始作俑者，又考第一。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]