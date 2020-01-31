黎蝸藤：港府應再用《緊急法》

首先，緊急法在港英時代制定，數次使用。1991年香港制定《人權法》後，當時的立法局在1993年曾因此修改緊急法，以符合人權法要求，但總體維持不變。這和1995年《公安條例》被大幅修改的情况完全不同。1995年立法局也未再修訂緊急法。這證明港英認為修改後的緊急法已不牴觸人權法。

1997年回歸前後，人大常委根據《基本法》第8條和第160條，認為緊急法「不牴觸」基本法，經1997年2月23日《全國人民代表大會常務委員會關於根據〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉第一百六十條處理香港原有法律的決定》，採納緊急法為香港特區法律。1999年立法會根據基本法審核，對緊急法進行「適應化修訂」，再次確立了緊急法不牴觸基本法的立場。

這些事實說明，緊急法不牴觸基本法，是香港的有效法律。雖然在有關《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）的司法覆核官司中，法官裁定緊急法中訂明的，在「危害公安」的情况下，特首擁有的權力不符合基本法，但政府正在上訴，人大常委會法制工作委員會也對裁決表示異議。

即便認為裁決在現階段是有效的，也不等於政府不可以繼續援引緊急法。因為緊急法還列明，在「緊急情况」下（和「危害公安」情况並列），特首擁有同樣權力。法官沒有對在「緊急情况」下特首擁有這些權力是否違反基本法進行裁決。因此，特首完全可以援引該條款制定規例。

倡制定4項措施 對防疫有莫大意義

其次，各國都有類似的在緊急情况下賦予行政首長「額外」權力的法規，這證明緊急法在實踐中有用。在對抗瘟疫時尤為如此。1930年代，香港分別發生霍亂和瘋狗症，港府兩次使用緊急法，說明早有先例。因此，政府在此時動用緊急法，阻力一定比去年10月初時小得多。

再次，筆者建議特首用緊急法制定4項措施，它們既對防疫有莫大意義，又都非使用緊急法不可。

第一，廢除禁蒙面法。

現時該規例失效，政府正在上訴。要廢除它，除了法庭最終裁決違憲外，就必須引用緊急法由特首自己廢除。這可以有兩種途徑。一種認為原先的「危害公安」情况已不存在，特首可廢除（按緊急法第2(3)條）。另一種是認為「危害公安」情况依然存在，但出現更緊急的「緊急情况」，有必要「制定新規例」應對，包括廢除舊規例。

從防疫角度，在瘟疫時，市民戴口罩成為必須，也受到鼓勵。這說明即便政府上訴成功，要執行禁蒙面法的條件已不復存在，何不廢除？而且，禁蒙面法還是數月前導致局勢緊張升級的重要因素。政府因應時勢，釋出善意，有助緩和香港對立氣氛。至於政府是否應繼續上訴，各有利弊，這裏不詳細分析。

第二，全面封關。

目前對立雙方角力新焦點在是否「全面封關」。從公共衛生管理角度，筆者不認為有此需要：得益小，代價大，成本效益不合算。但得益再小也是得益；更注意到社會上很多人，包括一些建制派和「藍絲」，因恐懼疫症，也支持封關；而且，封關與否已成為又一個引發社會矛盾的火種，算上這些「政治帳」，順應民意也無不可。

但筆者認為，「全面封關」應真正全面封才有成效，不能只封大陸同胞。正如政府所言，使用關卡的七成是香港人。若把大陸同胞一封了之，香港人倒是可香港大陸兩邊「趴趴走」，不但給大陸同胞觀感太差，影響兩地感情，從防疫角度看也改善有限。畢竟病毒不止會感染大陸同胞，佔過關旅客七成的香港人在大陸「中招」回到香港也會傳染開去。

如果要「真．全面封關」，就必須動用緊急法。基本法第154條規定，香港人有進入香港的權利，正常情况下不能剝奪。《入境條例》第2A條也規定香港居民有入境權。因此，政府只能拒絕其他國家和地區的人入境，或者拒絕香港居民出境，卻無法拒絕香港居民入境。使用緊急法「陸路、航空或水上運輸，以及對運送人及東西的管制」則可臨時地繞過這種限制。如有實際需要從大陸進入，可用豁免和包機等非常規方式處理。

第三，瘟疫期間禁止集會遊行。

從防疫角度，大規模的群眾性活動是病毒傳播的溫牀，是大忌。只有禁止集會遊行示威才能最大限度地避免社區傳染。同時，香港動盪多時，若有一段沒有集會遊行的「冷靜期」，能緩和社會氣氛，有利各方平心靜氣探討方案。可是，集會遊行示威都是香港基本法27條規定的政治權利。警方雖可不發「不反對通知書」，但每次如此，不但每次都引起爭議，還令警察成為磨心，惡化警民關係。只有引用緊急法才能名正言順地在一段時間內限制市民的集會遊行權利。

第四，禁止醫務人員在疫症期間罷工或變相罷工。

醫務人員有救死扶傷的天職。醫生臨危受命、奮勇上前線的故事聽得多；有人因後顧之憂而臨陣退縮已不應但仍可理解；從沒有聽說過在最需要醫務人員時，醫生罔顧病人權益去搞罷工，以病人為籌碼向政府施壓的事。醫生更先天性地「無國界」，《日內瓦宣言》醫生誓辭中就有「不容許有任何年齡、疾病、殘疾、信仰、國族、性別、國籍、政見、種族、地位或性向的考慮」而不醫治病人。少數醫護搞「本土主義」，與醫生誓辭背道而馳。在瘟疫期間這樣做，更與士兵臨陣譁變性質無異。這些都令人非常遺憾，令香港醫學界蒙羞。

雖然，如果政府全面封關能滿足這些醫生訴求之一，但有一就有二，難保有醫生組織不用罷工作為其他訴求的籌碼。一旦如此就嚴重影響防疫。但罷工又是基本法27條賦予的權利，只有動用緊急法「規定某些人進行工作或提供服務」才能從法律上禁止醫生在瘟疫期間的罷工行為。

防疫或能成為重新團結港人的起點

最後，通過緊急法制定的以上4項措施都直接裨益防疫工程。它們既順應了民主派的訴求，「防疫優先」也能得到廣大市民支持。如果民主派反對，壓力就會在他們一方，相信也不會挑戰。政府也可確立在「緊急情况下」應用緊急法的先例（因此可考慮不上訴），也能證明「惡法不惡」。一舉多得，何樂而不為？畢竟，各界齊心防疫才是香港的頭等大事。防疫或能成為重新團結港人的起點，壞事變好事。

作者是旅美歷史學者

[黎蝸藤]