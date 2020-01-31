楊友源：以沙士疫情預測武漢肺炎規模與適當防疫對策（下）

第一科學猜想——認知不足為疫情爆發的一個關鍵因子。

第二科學猜想——某些藥物會激發冠狀病毒在人體內迅速大量繁殖。

雖然這兩個科學猜想未經嚴格科學實驗確立，但它們是建基於很可靠的科學數據和完全合乎邏輯的科學推理。因此，筆者相信它們可適用在武漢肺炎這疫情上。

傾向相信香港達到或接近「最佳情况」

除致命率明顯較低外，新冠狀病毒的基因圖譜，及對緊密接觸者的傳播率等特性，都和沙士病毒十分類近，所以我們可以用本文上篇附表數據和以上第一及二科學猜想的原則（假設適用於武漢肺炎這病疫）預測新冠狀病毒在不同情况下的個案總數和死亡數字（附表）。筆者把港大管軼教授的預測作為中國內地最嚴重的情况，而一般情况就選用上次沙士的數據。附表的其他地區數據則是採用上篇附表中「不是認知不足地區」的數據為藍本，進行類比的調節，當中考慮到中國人外遊的數字近年已大幅上升，及近日內地政府所採取減低人流和外出的措施和限制。

在本文上篇得出第一科學猜想時，筆者指出無論哪個國家地區的衛生設施和防護措施是怎麼樣水平，只要不是認知不足，就不會產生本土的大爆發。新冠狀病毒產生的肺炎在武漢出現的初期，民眾不認識野味的交易可引起病毒傳播，而官員則否認瘟疫擴散，這當然是違反第一科學猜想的原則，而引致社區大爆發的現象。所以，武漢已錯過最佳情况；然而，如能有效執行最近推行的防疫措施，相信在未來一兩周內個案的增長會到頂。今日中國經濟較發達，很多武漢居民和學生到外地旅遊或升學，會令不少地區接收相當數量輸入個案。但現時全世界都在注視中國疫情發展，而且中國政府願意發放相關信息。所以，這裏根本不可能存在認知不足的地區。附表中的其他地區和香港的數據，皆主要反映輸入或是外來人在武漢受到感染的個案。除非極端情况下，如有病毒的超級傳播人出現時，才可能出現中等程度疫情爆發。這現象在香港出現機會應較細小，主要原因是香港已深刻累積沙士瘟疫寶貴經驗和建立對應的成熟機制。所以，筆者十分樂觀地傾向相信香港和其他國家或地區都會達到或接近附表中最佳情况。

附表中X是中國以外有輕微機會出現瘟疫爆發的地域。筆者無法預測X出現的機會率是多少，但可想像一個最可能出現的情境：一名北非商人1月中到了廣州，逗留了兩三星期。武漢市下令封城，約500萬武漢市民逃出該城，其中一些來到廣州和他有緊密接觸，但他不知這些人來自武漢。新年過後，他返回非洲家鄉，然後病發和送入了當地的大型醫院。不幸地，他遇上不適當的藥物治療，導致他成為病毒的超級傳播人，從而引發當地的疫情大爆發。

筆者預測中國大陸和X地域的個案數目都較可能處於附表中的一般可能情况。但是，若有嚴重涉及上述的第二科學猜想，令社區出現很多名病毒的超級傳播人，那時就可能墮入附表中的最嚴重情况。

抗疫建議

根據沙士經驗、上述兩個科學猜想和本文對武漢肺炎規模的預測，筆者提出以下抗疫建議：

（1）關於筆者的第一科學猜想，政府、醫學專家和傳媒等已做很多工作和措施提高全民警覺，值得稱讚和認同。尚有一點就是政府需提醒未入院隔離的感染者，萬萬不可自行服藥去醫治肺炎。否則根據上述第二科學猜想，他們其中一些感染者或會轉化成病毒的超級傳播人。一般居民的防疫措施不足以抵抗，這就會造成社區瘟疫大爆發，情况有如2003年淘大沙士事件，當中有超過50%的感染者不是上篇提及YY病人的同座樓居民。

（2）對應第二科學猜想，醫學專家、醫管局和醫生們要小心研究所使用治療肺炎的藥物和監察用藥後情况，以免病毒快速繁殖，感染病房醫護人員。當病人康復後，還應再隔離多天，以免病毒死灰復燃，病人轉化成超級傳播人在社區傳播病毒。上篇提及上次沙士的AA醫生和YY病人，以為康復了但後來又再病發，結果分別造成M酒店和淘大的社區大爆發。

（3）關於武漢肺炎的疫症發展和病毒的特徵，醫學專家發表的一些新發現，往往是特定情况下最嚴重狀况。傳媒和社交媒體樂意以大標題報道或轉述，但當中往往刪減先決條件，令人以為那是廣泛適用的結果。例如「死亡率可高達14%」是指入院的嚴重病人；病毒「傳播率高達1對1.4至2.5人」而「入侵率83%」是指家庭成員和緊密接觸者，在一般社交場合中那些數字應該較低，可惜沒人寫出這註明。又如附表中最嚴重情况是傳媒樂意報道的，最佳或最樂觀的情况則會被忽視。這樣就產生偏頗不全面的信息，誤導一般市民，易引發「狼來了」效應。

（4）上述已知病毒入侵率和傳播率只適用於家庭成員或緊密接觸者。但是我們十分缺乏一般人在社交上的感染數據。據英國等地學者研究，只有約5.1%的受感染人士有明顯病徵和需要入院接受治療成為確診個案，餘下95%變成隱形帶菌者。如果這是可信數據（筆者有十分大的保留和質疑），情况會非常嚴重，隨時在社區上有大爆發而政府還未察覺。針對這點，政府應在有確診病人的醫院對醫護人員抽樣檢查病毒。其次要對確診病人所途經或居住的地方，對一般居民抽樣病毒檢測和在環境中抽樣檢測病毒基因，才可更準確得知病毒對醫護和一般非緊密接觸者的傳播率和病毒入侵率。據2003年沙士在其他國家的傳播，筆者相信這些參數值應遠低於家庭傳播的數據。現時的模擬計算疫情結果存在巨大誤差，令人十分質疑；有了可靠參數值，便可大大提升計算準確度，令政府可更有效應對疫情。

悲觀絕望才是抗疫戰最危險敵人

除預測世界各地武漢肺炎的規模，筆者據這些預測和上述兩個科學猜想，提出一系列相應抗疫措施和政策，希望政府有關決策官員能細心閱讀，並懇請他們能同時參考醫學界以外的學者和民間的智慧和建議，以不偏不倚和基於全面信息的方法去制定真正明智的決策（informed decision）。

新冠狀病毒雖可怕，但悲觀絕望才是這場抗疫戰爭中最危險的敵人。所以我們絕不能讓一面倒的負面情緒在社區上交叉感染和爆發，以免減弱或衝擊我們在對抗瘟疫的戰場上所設立的種種抗疫防線，或令前線抗疫戰士的情緒崩潰。我們要有信心，擁抱樂觀的心態和掌握全面的信息，包括最嚴重和最佳的情况，以便選取最合適的策略和方法去有效應對疫情。

作者是香港教育大學科學與環境學系教授

[楊友源]