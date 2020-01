尹子軒：英國脫歐：如期脫歐過後是新一輪混沌

憲政問題:聯合王國憲法架構根本性衝突

脫歐協議中西敏寺政府將北愛爾蘭「割讓」給歐盟的做法,不但給本有離心、且大部分人支持留歐的蘇格蘭極大誘因,爭取自身權益,主權意識形態以外,脫歐也展示聯合王國由英格蘭獨斷獨行的憲法框架,開始無法平衡各成員利益,從而維持聯合王國團結。首先,在莊漢生政府為實行脫歐飢不擇食退讓得來的協議中,北愛不但將不會和愛爾蘭有任何「邊界」,更會和英格蘭本島在法制上分割,半永久留在歐盟法區,和愛爾蘭一樣將由歐洲法庭擁有法律上最終決定權。這固然可解決既要如何保持愛爾蘭島無任何邊界問題,又滿足保守黨鷹派堅持英格蘭必須在脫歐後不接受任何歐盟規管的願望,這兩項互為表裏的核心問題,然而這卻理所當然重新燃起蘇格蘭獨立訴求。回想當初脫歐公投結果,蘇格蘭及北愛民眾均大比數決議留歐,甚至回溯遠一點,上次蘇格蘭獨立公投失敗的原因,很大程度歸於要留在聯合王國及歐盟內這考慮。在「被脫歐」之後又看到北愛的差別待遇,蘇格蘭民族主義者當然乘勢要求第二次獨立公投。

實際政策上,蘇格蘭利益亦和英格蘭政府的訴求有頗大衝突。眾所周知,歐盟移民問題是英國懼外民族主義者推動脫歐的核心訴求之一,然而歐盟移民卻是一向更為歡迎亦亟需移民的蘇格蘭的寶藏。蘇格蘭人口結構相當不健康,和歐洲許多國家一樣老化嚴重、生育率偏低,據蘇格蘭國家紀錄局(National Records of Scotland)數據預測,2043年年屆退休年齡的人口佔整體人口22.9%,假設來自歐盟的移民將減半,按照未來約25年以蘇格蘭的死亡率/生育率比例,人口增長甚至可能減低至僅1%。就此不難看出蘇格蘭首席大臣施雅晴為何提案2020年底前舉行第二次公投,又提案倫敦政府要求賦予蘇格蘭政府設立特別「蘇格蘭簽證」系統吸引歐盟移民的權力。莊漢生政府否決兩項提案。而由於工黨在西敏宮的頹勢,蘇格蘭民族黨在倫敦連一個像樣的盟友/調停者都沒有,在缺乏第三方調解情形下,蘇格蘭和倫敦政府的衝突只會愈演愈烈。脫歐暴露了聯合王國無法協調的問題:在不同成員間,及抗拒外國人的民族主義興奮劑和實際國家運行需要的衝突間,當初急於獲得協議的倫敦政府令自己並無任何迴旋空間。

對歐盟及對外關係:須在超級強國夾縫中學會生存

脫歐的事實,及脫歐協議框架本身,都將從根本上限制聯合王國的國力;就算是保守黨脫歐鷹派一般相信和推崇徹底的自由主義,也無法迴避要抵達保守黨政客口中的「艷陽照射的高地」(Sunlit uplands)和走向全球(Global Britain)之前,英國必須先經過極為痛苦的轉型和陣痛。

先講脫歐客觀將帶來的國力損失:經濟上英國對歐盟的依賴遠遠高於歐洲對英國的依賴,是客觀事實;就算以英國的強項和首要出口服務業來說,2017年,英國對歐盟存在1120億英鎊的貿易順差不錯,但這是建立於英國在單一市場內的領導地位。英國脫離歐洲單一市場後,歐盟必須也必定會建立起碼部分替代功能的產業,進而和英國業者正面競爭。一旦英國無法在緩衝期前達成和歐盟的貿易協議,「無協議脫歐」,據智庫歐洲改革中心(Centre of European Reform)研究員Sam Lowe的算法,對於規管極為敏感的服務業將受極大衝擊。一旦英國以所謂WTO模式(無協議脫歐)而非以單一市場成員國或其他受限制成員國和歐盟通商,英國向歐盟的金融服務出口(撇除保險及退休金管理業務)將降59%,而保險及退休金管理業務將跌19%,其他專業服務(律師、會計師等)將減10%。在和歐盟有貿易逆差的製造業和工業方面,更能看出雙方差距;據英國公共研究機構ESRC(Economic and Social Research Council)資助的研究顯示,如果以本地出口附加價值(domestic value added)來計算的話,聯合王國各地區以工業產出的GDP有28%至52%不等將受脫歐影響,相反,歐洲地區,如德國汽車業重鎮斯圖加特(Stuttgart),甚至愛爾蘭,僅有14.5%以及18%左右的工業GDP將受「脫歐」所左右。

脫歐協議框架中極為嚴峻的時間限制,更是雪上加霜—— 一般來說歐盟和任何國家或地區要商討協議需要短則3年(1980年代的格陵蘭)、長則7年(加拿大)或者以上的經驗來看,英國人最多只能盼望在這年內從布魯塞爾獲得一個極為簡單、只包含貨品交流而非佔GDP八成的服務業的自貿協議。這一個苛刻的時間限制是保守黨有意為之,緩衝期的延長從來不是歐盟強烈反對的項目,畢竟無協議脫歐對歐盟成員國也有一定損傷,但自莊漢生入主唐寧街以來,一直有表態立法去禁止延長脫歐協議中的緩衝期,就很能說明保守黨對於自由主義大旗下最大程度脫離歐盟影響的犬儒,遠超對於聯合王國國家中短期利益考量。由於歐盟短期內依然是英國最大貿易伙伴,可以說,保守黨當選以及硬脫歐到來,從根本上限制英國國力;起碼在財政上來說,英國很長一段時間內都會被削弱,而缺少歐盟這個通過集體整合而讓成員國影響力獲得槓桿加乘的機制之後,英國外交上籌碼也大減。缺歐盟背書的英國,不但在有27個成員國支持的歐盟脫歐談判專員巴尼耶面前必須卑躬屈膝,面對惡名昭彰的強硬的美國甚至中國談判者,只能自求多福。

相比起脫歐協議達成的「容易」,接下來英國面對難解的憲政問題,以及面對國力消減下對外關係的調整,英國人可能甚至會懷念文翠珊年代的混沌。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

[尹子軒]