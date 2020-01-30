梁美芬：勿再錯過抗疫黃金期

特首在年初一的記者會上說，會主動增加口罩的供應，並致函國務院希望提供協助，但作為香港人，在國家面對着非常嚴峻的疫情、正傾全國之力抗疫之際，香港應盡自己努力去解決自己的問題，自行在內地和世界各地蒐羅訂購，實在不宜再給國家負擔。政府不單要確保有貨到，更加要確保市民買得到、買得起，不要讓無良商人囤貨抬價。

今次疫症爆發不巧遇上農曆新年假期，市面上一罩難求，社區防疫的成效大打折扣。筆者認為政府可考慮將口罩納入《儲備商品（進出口及儲備存貨管制）規例》，口罩的進口量、存貨量受法例監管後，政府可確保供應商時刻儲備一定數量的口罩，應付緊急或短期供應不足的情况，更可在緊急情况下動用條例賦予的「尚方寶劍」，命令批發商出售儲備，並且限制最高批發價。

農曆新年假期結束，數以十萬計的香港人從內地回港，為了公共衛生安全起見，政府應該禁止所有出現確診個案地區的非香港居民短期來港，有需要來港工作、探親、讀書者，則必須在入境後隔離14天。至於從出現確診個案地區回港的香港居民，政府應該要求他們，即使沒有任何病徵，也要接受14天家居隔離。僱主亦應盡一切能力配合，安排員工在家工作。與此同時，政府應該要求過去14日從內地返港者申報是否有到過疫情嚴重的地區，全力追蹤近期從湖北來港、目前在港的人，逐一檢查健康狀况，並盡快公布人數。

打工一族接受家居隔離，或許會有手停口停的經濟困難，企業也會因為疫情而影響生意。特首在記者會說「資源不是一個限制」，政府應該成立「緊急災難應變援助基金」，向受疫情影響的有需要人士或商戶提供財政支援。

最後，有危就有機。抗疫不能單靠政府，必須靠自己！希望香港人能放下政治分歧，團結一致，保護香港這個家。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]