李灝麟：全民口罩保障計劃

然而，這種個人自救策略，除了苦了普羅大眾，恐怕在防疫一事上未必奏效。

一些問題須集體協作解決

先看看一個花車巡遊的比喻。巡遊快要開始，夾道兩旁擠滿了前來觀賞的人。花車終於駛來，群情瞬間高漲，有的為求爭取更佳的角度，不期然踮起了腳尖。可是，當前一排的人如此行，自然阻礙了後一排的視線。倘若你正身處這一後排，又會如何是好？大概只好有樣學樣踮着腳尖吧。問題是，你的後排和你的後後排（還有你的後後後排……）亦會相繼面對同一問題，弄到好一個節慶活動，終究淪為一場苦差。

觀賞者可否看得舒服一點？當然可以。譬如，身材短小的人可以站在前方，長得太高的則在後排，最前排的又可坐在地上，那麼受阻問題即可迎刃而解。但當中要有人站出來安排，像指揮一樣指引一隊管弦樂團。

上述的巡遊比喻由已故經濟學家Fred Hirsch提出，旨在強調一些問題須以集體協作形式方可完美解決，個人自救絕非上策。

近日憶起這個比喻，啟發源自澳門政府。早在上周，澳門推出限買口罩措施，居民憑身分證，可到衛生局認可的藥房以成本價8澳門元購入10個口罩，10天後可再買，確保人人有份，供應源源不絕。

此舉不僅減低市民的感染風險，同時亦可釋除公眾疑慮，唯恐鬧出口罩荒。言下之意，澳門政府在市民福祉上做到了雙重任務，既為市民買個保險（insurance），亦替其買個安心（assurance）。

「保證型政府」 多點積極主動

反觀香港，港人的情感需要似乎並未受到重視。初二的《城市論壇》，3位醫學界代表對政府的防疫措施紛紛搖頭嘆息。立法會議員李國麟問，市民覺不覺得「政府企喺你呢邊，同你同行，保障緊你，令你成個防疫預防做得安心？」前線醫生聯盟副主席鄺葆賢直言，現時本港「被動防疫，硬食抗疫」，並沒汲取2003年沙士教訓，彷彿一切「打回頭」。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀質疑，特首與其說「走在防疫之前」，不如承認「被疫情牽着鼻子走」。

今後的防疫之路，特區政府必須盡快走出一條新路。當中的關鍵詞，可參考社會學家Anthony Giddens提出的「保證型政府」（ensuring state），少一點反射式（reactive）應對，多一點積極主動（proactive），協調社會不同持份者，推出安民保泰的措施，確保行動達到一定效果。例如，在口罩供應一事上，別只管告訴港人已向中央反映需求，更要牽頭協調民間和商界，最起碼將口罩定期分配給公屋住戶，如果情况許可，亦應延至全港住戶。

坊間人心惶惶，有超市的菜架、麵架、凍肉架和消毒用品架被搶購一空，有網站亦已出現「大塞車」。此刻，港人需要的不僅僅是個人自救，更要有人領頭協作。若要真的讓市民感到本港「走在防疫之前」，政府必須推出更多予人安心的集體措施。

作者是宏恩基督教學院通識教育學系講師

[李灝麟]