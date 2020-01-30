楊友源：以沙士疫情預測武漢肺炎規模與適當防疫對策（上）

分析2003年沙士疫情報告

新冠狀病毒基因圖譜與2003年沙士病毒十分相似，不少醫學權威都說與他們已知病理表徵類近。前車可鑑，在此重新仔細檢視和分析2003年沙士疫情專家報告（註1）和世界衛生組織數據（註2）。附表中筆者重新組合和列出各地區個案數、本地感染率、死亡率、首次可能病例病發日期。當年廣州當然是病發主要源頭，香港卻是第二大爆發點和轉介站，它引發新加坡、加拿大和越南疫情大爆發，和菲律賓小型疫情。台灣也算是大爆發地區，但其病症輸入源頭不是香港。菲律賓本地感染者主要是醫護人員，不算真正有社區爆發。附表所列13個西方國家和8個其他國家，都有輸入感染個案，但沒引致瘟疫大爆發，為什麼？是因其醫療衛生制度和設備較優良？有些西方國家可能很好，但印度和印尼醫療衛生環境比香港、新加坡和加拿大更好？當然不是。看附表首次可能病例發病日期，2003年2月25日或以前發病的地區（美國除外）都有爆發本土感染。但過幾天後，其餘20多個有輸入個案國家或地區共有百多個案，它們完全沒本土爆發，且總共僅兩個本地感染個案（即病毒在當地的傳播率為1對0.02人），為什麼？是何因素或因子產生如此巨大差異？筆者以一個科學的猜想（conjecture）提出可能答案：

第一科學猜想——

認知不足為疫情爆發的一個關鍵因子

當年沙士是一個全新病疫，在缺乏信息流通和相關醫學知識情况下，香港威院8A病房爆疫情，共239人受影響，包括50名醫護及17名醫科生。主要原因或是他們沒意識到要採適當預防措施，如戴口罩。美國當年也是在前期2月下旬有病發個案，但其疾病控制與預防中心早已掌握全球各地疫情消息，且在美國國內醫療體系全面流通，所以他們沒任何社區爆發。稍後才遇上輸入個案的國家當然已收到不少相關疫情消息，只要有簡單預防措施，已能避免本土爆發和令病毒傳播率降低約百倍。

沙士報告顯示每個小社區的大爆發通常由一名病毒超級傳播人引致，如何找到超級傳播人很重要。筆者發現其中3個源頭個案出現一個共通特點。個案情况簡述如下：

第一源頭是廣州醫院AA醫生，他2003年2月11至13日期間可能接觸了沙士病人，15日出現相關病徵。他自行服用抗生素令病情有點改善。他在21日與妻來港住M酒店一晚，其間感染最少7名與酒店有關的病人和9名其他病人。AA在22日入住廣華醫院，同日他兩名子女來港。他的家人在24日及以後發病。住在這酒店的染病客人後來引致加拿大、新加坡、越南和菲律賓的疫情。

第二個源頭是JJ病人，他曾入住M酒店，2月24日已發燒，3月4日入住威院8A病房，院方6至12日期間為他做噴霧治療，但未列嚴重肺炎處理。威院8日起有沙士大爆發，終致238名與威院有關者受感染。JJ的4名親屬由於此病先後在13至14日入院。

第三個源頭是YY病人，他長期在深圳工作和居住，患末期腎病，每周來威院洗腎兩次。3月14日他在弟弟於淘大的家過夜，那時已發燒和肚瀉。翌日到威院8C病房洗腎，當時被定為沙士懷疑病例，被送入8A病房治理。19日他獲准出院並在淘大單位過夜。21日淘大出現3宗沙士病例，3日後升至約74宗，共引致329人受感染。按洗腎周期，我估計YY在3月8日也到威院8C病房洗腎，那時正遇上威院的沙士大爆發期開始，他應該在那天受感染。在此，筆者發現這3源頭個案一個重要共通點：

沙士病人在接受了某項肺炎的醫學治療後變成病毒的超級傳播人。

注意沙士潛伏期是1至6天。AA在2月15日已發病，但沒感染他在廣州的家人，後者在24日發病，他們剛好是在香港會見AA後的兩三天。JJ由2月24日至3月4日期間沒有在社區感染家人或朋友。YY在3月14日已病發和在淘大肚瀉，但其後6天淘大沒一宗沙士病例。3案例都說明病人接受治療前只有一般或很小傳播率。某些化學反應過程中，我們如加入適當催化劑可促進其反應；相反，加入抑制劑可減慢其反應。同樣道理該適用於藥劑學，我們服藥是為了殺死或抑制細菌或病毒生長，這些藥物經臨牀驗證，確保有如期效用。2003年時醫學界對沙士病毒特性認知不足，可能用了一些催化或激發病毒迅速生長的藥物，令病人轉變成病毒超級傳播人。所以，筆者在此提出第二個科學猜想：

第二科學猜想——

某些藥物可激發冠狀病毒在人體迅速大量繁殖

這個科學猜想可以用來解釋附表中有社區大爆發地區的個案死亡率的差異。2003年時中國大陸和越南的經濟和醫療水平遠低於香港、新加坡和加拿大；但其個案死亡率僅7%至8%，統計學上可說明顯低於後三地區的14%至17%。筆者估計由於後三地區醫院資源較豐富，有較多不同藥物（如特敏福）供醫生使用，認知不足下，他們不幸遇上以上第二科學猜想的後果，即病毒生長太多難清除，令病人肺炎更嚴重，終致死亡。筆者相信入院沙士病人中還有其他個案曾轉化成為第二科學猜想的病人。但因醫院隔離設施和醫護人員良好裝備，病毒傳播率大降，我們察覺不到這些病毒超級傳播人的存在。

篇幅所限，據上述科學猜想作出的武漢肺炎規模預測和抗疫建議在下篇刊出。

註1：bit.ly/2RzDr7x

註2：bit.ly/37D3ujz

作者是香港教育大學科學與環境學系教授

[楊友源]