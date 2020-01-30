王慧麟：口罩下的信任危機

疫症個案爆發之時，一罩難求。商家哄抬價格，市面傳出有一些所謂不合規格的口罩，又或者傳出所謂二手口罩出售。網上一早有人呼籲去外國網站購買口罩，於是上周開始，外國大型銷售網站的口罩已經搶購一空，而外遊的港人亦在各地瘋狂掃貨。現在市民即使有錢，亦難以在世界各地買到口罩。

當然，口罩是否有效阻隔新型肺炎，仍有外國專家不以為然。但做好個人衛生，減少其他疾病的傳播，減輕超負荷的醫療體系之負擔，說到底也是好事。為何現在有口罩恐慌呢？一般市民是收到這些信息：

第一，台灣有限制口罩出口令，時效一個月。

第二，澳門政府實施配額配售。

第三，有報道指，由於武漢肺炎蔓延全國各省市，加上又是農曆新年，工廠也來不及開工，所以全國都缺口罩。

第四，香港沒有大型本土工廠製造大量口罩，只能從海外入口。當世界工廠都不夠用，大家自然感覺，日後口罩供應大有問題。

第五，市民在假期之中，上網搶購。網上的口罩都給搶光，更加深了恐慌。

那麼，香港政府做了什麼？原來政府高層早前只是告訴市民，與有關藥房業代表了解過，一周後會有幾批貨到港。問題來了，市民看到其他地區的政府，有了相當嚴厲的做法，為何香港政府好像愛莫能助呢？

全球都欠缺供應 短期如何儲備口罩？

第一，香港政府有沒有法律上的能力，對於入口及銷售口罩作出限制呢？當然有。香港有《儲備商品條例》，可以要求入口商儲備一定數量的物品以維持供應穩定，然而，現在是全球都欠缺供應，那麼短期內如何儲備口罩及穩定供應呢？

第二是《緊急法》，即時立法限制商品的銷售等。例如1973年，因應石油危機，政府用緊急法訂立了Emergency（Control of Oil）Regulations 1973（L.N. 228/73），以管制石油入口以及銷售。另外，政府也有《進出口條例》來處理出入口的物品。問題是，相信自從上次《禁蒙面法》搞到「大頭佛」之後，政府也不敢隨便動用緊急法。同樣，對短期內有關口罩的供應，政府也沒有十足把握，那麼又如何用這些緊急措施呢？舉一個極端例子，假如市面上所有口罩都已搶光，連倉庫也沒有庫存，政府利用法律措施去限量限價，作用有幾多？

沒講清楚懲教署口罩工廠產能

第三，有人會說，聽聞政府的懲教署有口罩工廠，政府為何沒有全線大開，趕製口罩，甚至把部分拿出來供應給市民？我們無從得知懲教署的工廠現時的產能，以及能否提高產能，把部分口罩不單供應給醫療人員及高官，連平民百姓也可以惠及。但政府從來沒有講清楚，他們究竟有沒有考慮調度懲教署的口罩工廠，以及如果無法提升產能的話，原因為何。

於是，市民就在這些資訊下，得到這個感覺，就是政府沒有盡力去處理「口罩荒」。在入口方面，掌握不到入口量，在銷售方面，無法處理哄抬價格的問題，在產量方面，懲教署的生產量該如何調度，又一成不變，更有部門例如教育局出信予各學校，要求學生處理好戴口罩及使用方法等。當市面上沒有口罩，學校也沒有辦法確保有足夠口罩供應，這些通知是來贈興嗎？

「深刻檢討」「自我反省」皆廢話

「口罩荒」反映的是，政府幾個月來說的什麼深刻檢討、自我反省等講法，都是廢話。香港不是首次面對災難級的疫情，而且沙士的慘痛教訓，理應成了政府公共衛生政策官員的DNA，應有一套處理公共衛生危機的模式。在危機當前，政府高層還是要在搞政治，對聲言要罷工而又面對超負荷壓力的醫護人員冷言冷語；政府未做好諮詢就匆匆傳出暉明邨要用作隔離營，逼到居民要勇武抗爭；明明封關是一個可行建議，還是讓人感覺，是暗地裏回應某些建制派人士建議就局部封關，以造成建制派成功爭取的印象，把封關變成政治酬庸。

香港經歷過沙士，這個教訓是全球公共衛生政策的主要研究案例。香港公共衛生專家，全球數一數二。但政府又如何對待專家意見呢？近兩周，市民都看得清清楚楚了。不要忘記，去年11月，政府抽走了對兩間大學醫學院撥款，理由是有建制派議員反對！

作者是時事評論員

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[王慧麟]