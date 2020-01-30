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筆陣：政治平等與社會平等 ／文：張志剛

【明報文章】有關「對民主政制的反思」讀書會所選的5本書，上周本欄已簡述了兩位美國學者的著作，有對民主制度矢志不渝的Larry Diamond，也有對民主制度提出一些質疑和擔憂的奧爾布賴特。

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