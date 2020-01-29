丘健和：全力抗炎 分秒必爭

最近「武漢肺炎」新型冠狀病毒於全國各省市迅速蔓延，海外各地均陸續出現確診個案，累積個案數以千計。根據國家衛健委鍾南山院士所估計，病毒源頭來自野生動物，如竹鼠。

「人類總是重複同樣的錯誤」，回顧17年前的沙士疫潮，當時的專家在廣州野味市場的果子狸身上，發現到感染人類的沙士冠狀病毒，加上當局一度瞞報疫情，大眾疏於防範，致令病毒於全國擴散。全球逾8000人受沙士病毒感染，逾700人死亡，即使患者康復後，他們當中有人都要面對骨枯等後遺症。17年過去了，即使當局三令五申，民眾仍盲目相信進食野味能夠有助「進補」，結果招致大自然的反撲，更惹來難以控制的病毒。

時移勢易，如今內地交通網絡迅速擴展，加上隨着春運返城潮將至，各大城市均陸續復工復課，民眾往來的人次增長數以倍計，病毒擴散風險大增，可見控制疫情必須與時間競賽，絕對是分秒必爭。誠然，武漢當局沒有採取必要的措施去應對疫情，雖然其後決定「封城」，但為時已晚，難以阻止疫情在全國擴散。

港府後知後覺 難讓市民放心

資訊透明是最有效的疫苗，而恐慌是疫情的助燃劑，如今市面人心惶惶，歸根究柢皆因當局發布信息不透明，以及對應對疫情缺乏部署所導致。觀乎港澳兩地應對疫情的措施，包括信息發放的途徑、防護物資的供應、隔離疑似個案的安排，以及與內地的通報協作等，可見港府決策不僅是後知後覺，而且缺乏全面的部署，情况為人詬病，實在難以讓市民放心。

港府自回歸以來，已經有多次應對傳染病的經驗（包括禽流感、沙士、甲型流感、人類豬流感等），對於今次應對武漢肺炎措施，理應駕輕就熟。「一波未平，一波又起」，去年反修例風波引發的示威風潮，今年開始稍為降溫，如果港府處理得宜，也不失為一個挽回民意的機會，然而如今疫症尚未在香港社區爆發，港府就已經自亂陣腳，這種「追落後」態度，予人有缺乏管治意志之感。

時間是不等人的，港府應當急民所急，及早部署好抗炎措施，包括善用社交媒體統一信息發布、穩定口罩及消毒物品的價格及供應、制定公共服務的應急安排、加強口岸及機場衛生檢疫，甚至必要時限制來自疫區人員入境，以減少人員的跨境流動等，以全力遏止病毒蔓延，這才是負責任的表現。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]