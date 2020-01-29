呂秉權：湖北人深圳大軍壓境 港關不全封恐釀大錯

至於內地停止簽發新的香港個人遊簽注，對於內地每年數以千萬計來港的自由行旅客而言，已發出的簽注則仍然有效，有資格來港者仍然甚眾。再者，在內地有錢使得鬼推磨，無新的自由行簽注，搞商務、探親等名義來港總有門路。

既然香港中門大開，申報是否來自武漢、湖北又視乎旅客是否誠實，加上香港高質的醫療服務，自然吸引不少大陸患者或疑似病人來港看病。君不見不甚危急的眼科問題，都有武漢病人舉家來港看林順潮醫生，生死存亡的武漢肺炎，遇到內地醫療爆煲，病人被當人球，流落街頭，常理都告訴大家，有能力的內地人，將會千方百計來港就醫。雖則林鄭特首昨宣布，不再免費醫治非本地的「武漢肺炎」病人，但內地暴發戶不少，性命攸關，錢已不再是問題。而實情是，以內地人為主的非本地病人，在香港走數的問題嚴重，2018/19年度醫管局因而壞帳約5000萬元，再上計3年則撇帳逾億，要由港人承擔。

湖北外流人流 深圳連續成首選地

筆者當然同情內地人的處境，但香港人口稠密，醫療爆煲，守好香港的家門和淨土已是香港對全人類的最大貢獻。

目前，湖北人已在深圳大軍壓境，香港不宜後知後覺。

根據「百度地圖慧眼」的大數據，武漢所在、近6000萬人口的湖北省，近日有大量人口抵達深圳。百度是以用戶的資料和手機定位，從而得知有關人員的流向。

武漢封城當日（1月23日），湖北外流人流以重慶（佔8%）為首選地，其次以去河南和湖南為主，去深圳為排行第八的目的地，佔人流約2%。

1月24日，深圳是湖北人排第五的目的地，佔3%。

1月25日，深圳升上第二位，佔湖北人流5.6%。

1月26日，去深圳的湖北人流升上首位，超過一成。

1月27日，深圳仍居首，人流佔12.06%。

湖北人到深圳，當然有民工春節後返城工作的因素。不過，對比幾個廣東民工來源的大省區，如湖南、四川、廣西等，它們的「深圳因素」倒沒有像湖北人口那麼明顯，深圳連續排第一成為首選地的情况，則只有湖北人口獨有。

還望港警到前線助守關防疫

由於香港醫療可靠、特區政府早前「免費醫治」的信息、好心人在微博「送暖」，有人想偷渡來港保命，未必完全無可能。加上連防疫主帥、總理李克強在武漢前線，物資亦見不足，未能當着醫護人員如開倉派米般，或銀行擠提時大展一戙戙銀紙般大派物資，被醫護追索防護鏡亦只能回應「晚上送來兩萬副」，可見內地防控未完全到位，內地民眾更加看在心裏。

日前，香港一些口岸已出現湖北人力爭入境的情况，關員努力勸阻，任務艱巨，但身影單薄。

還望忠誠勇毅的香港警察，到前線協助守關防疫，這才是香港真正的防線。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]