葉兆輝：對抗疫情 不要斷了人與人的關心連線

【明報文章】迎接鼠年的到來，香港繼續面臨新挑戰。除了應對持續的社會動亂，與此同時，武漢肺炎的爆發令情况雪上加霜。日前，死亡個案達約100宗，約4000多人確診。新的病毒還未受到控制，持續在本地、區域及海外蔓延，最壞的情况還沒過。推出一些隔離的措施，以防病毒在人群擴散，是必須的。根據傳染病學模型，如果感染者的平均再生人數（mean reproductive number）是2，即是在病毒潛伏期間直至康復或死亡，若每一個受感染者（infected）可以傳染到兩個人，我們需要隔離至少一半的人口才能有效防止傳染不斷擴散和消滅疫情。如果平均再生人數再高一點，就需要採取更加嚴謹的措施。中國一些城市已經宣布封城，包括湖北省的武漢，並以取消公共節日活動、關閉旅遊景區，以及延長春節學校假期等措施，減低感染。重點是要中斷感染者以及易受感染者的接觸，防止疫情的擴散，有助減緩疫情的蔓延。
不可忽視民眾精神和心理健康
香港方面，政府亦取消了多個節日活動，如新年煙花匯演和足球賽，海洋公園和迪士尼樂園關閉，更暫停了醫院探訪和義工服務，學校延遲復課，大學則採用網上學習。然而，在抗疫的這段時期，我們不可忽視社區民眾的精神和心理健康。因隔離措施，聯繫被中斷，人與人的見面和接觸減少了，或許會因此增加他們的孤獨、恐懼和驚慌感，尤其是獨居、患病、年長者和一些弱勢群體。
回顧2003年沙士爆發的時候，本地約2000宗染病，近300人死亡。當年自殺個案也上升，共有1264宗（即每10萬人有18.6人自殺），自殺率是歷來最高的。和2002年相比，多了最少60多宗的自殺涉及年長者。我們的調查中發現有部分的長者因為隔離措施，許多活動例如家庭聚會、社交、食物外送、老人中心活動被取消，恐怕傳染給家人，又無其他選擇替代和支援的情况下，影響了他們的心理健康，甚至有尋死的意念。這種寂寞和孤立感無疑對心理健康造成很大的負面影響。受影響的亦不止是整個社會，經濟表現也下滑，失業率達到8.6%。另外，還有疫情以及假新聞所造成的恐懼與驚慌。生病的人因為害怕感染病毒而不敢去醫院，一些醫療服務都暫停。正常社交活動及醫院探訪中斷。
為受隔離者提供與外界聯繫途徑
在對抗疫情時期，讓我們同時照顧到那些必須受隔離的人士的心情，及為他們提供與外界聯繫的其他途徑。醫院無疑是高危地方，建議可以為住院病人提供電子器材，讓他們可以聯繫親人，與親人保持聯絡。最好可以成立一個為民眾提供疫情諮詢的專線，這也可以避免民眾因恐慌染病迫爆急症室的情况。整個社區不能夠因為隔離的措施，令人與人的關愛斷了線。
由於眾多康樂、娛樂消遣活動被暫停，學校停課，政府應該更主動提供其他服務，無論是網絡、電話或其他模式也好，讓那些被隔離的人、聯繫被中斷的人也可以保持連線。家人和朋友可以採取主動，幫助與支援那些有需要的人士。
面對疫情，難免人心惶惶，我們更需要學習如何處理面對。首先要確保資料來源正確及時。不要發放、分享、轉發未經確實的新聞，以避免造成不必要的恐慌。任何人都可以成為身邊彼此的守護人。政府應該響應民眾的關注，確保口罩的供應和及時地提供正確的消息，澄清事實。我們需要顧及到其他人的需求，尤其是那些聯繫被中斷的人，獻出我們的關心和支持。我們向所有冒着生命危險幫助病患的醫護人員致敬。讓我們團結一致渡過難關。疫情應該會持續一陣子，我們需要準備做好防範措施，愛護自己，照顧他人。個人日常生活的不便在所難免，但最重要的是安全。做老闆的，也要給員工多一些支持，他們可能需要照顧停課的子女或家中有病的長者。
冀參與社運者給彼此時間及空間
這個時候，希望參與社會運動的人士在此給予彼此時間及空間，首先對抗這場疫情。若防疫措施做得不好，情况可以非常嚴重，尤其是那些身體比較弱的人。互諒互讓，請給彼此機會。
作者是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授