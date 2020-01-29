葉兆輝：對抗疫情 不要斷了人與人的關心連線

不可忽視民眾精神和心理健康

香港方面，政府亦取消了多個節日活動，如新年煙花匯演和足球賽，海洋公園和迪士尼樂園關閉，更暫停了醫院探訪和義工服務，學校延遲復課，大學則採用網上學習。然而，在抗疫的這段時期，我們不可忽視社區民眾的精神和心理健康。因隔離措施，聯繫被中斷，人與人的見面和接觸減少了，或許會因此增加他們的孤獨、恐懼和驚慌感，尤其是獨居、患病、年長者和一些弱勢群體。

回顧2003年沙士爆發的時候，本地約2000宗染病，近300人死亡。當年自殺個案也上升，共有1264宗（即每10萬人有18.6人自殺），自殺率是歷來最高的。和2002年相比，多了最少60多宗的自殺涉及年長者。我們的調查中發現有部分的長者因為隔離措施，許多活動例如家庭聚會、社交、食物外送、老人中心活動被取消，恐怕傳染給家人，又無其他選擇替代和支援的情况下，影響了他們的心理健康，甚至有尋死的意念。這種寂寞和孤立感無疑對心理健康造成很大的負面影響。受影響的亦不止是整個社會，經濟表現也下滑，失業率達到8.6%。另外，還有疫情以及假新聞所造成的恐懼與驚慌。生病的人因為害怕感染病毒而不敢去醫院，一些醫療服務都暫停。正常社交活動及醫院探訪中斷。

為受隔離者提供與外界聯繫途徑

在對抗疫情時期，讓我們同時照顧到那些必須受隔離的人士的心情，及為他們提供與外界聯繫的其他途徑。醫院無疑是高危地方，建議可以為住院病人提供電子器材，讓他們可以聯繫親人，與親人保持聯絡。最好可以成立一個為民眾提供疫情諮詢的專線，這也可以避免民眾因恐慌染病迫爆急症室的情况。整個社區不能夠因為隔離的措施，令人與人的關愛斷了線。

由於眾多康樂、娛樂消遣活動被暫停，學校停課，政府應該更主動提供其他服務，無論是網絡、電話或其他模式也好，讓那些被隔離的人、聯繫被中斷的人也可以保持連線。家人和朋友可以採取主動，幫助與支援那些有需要的人士。

面對疫情，難免人心惶惶，我們更需要學習如何處理面對。首先要確保資料來源正確及時。不要發放、分享、轉發未經確實的新聞，以避免造成不必要的恐慌。任何人都可以成為身邊彼此的守護人。政府應該響應民眾的關注，確保口罩的供應和及時地提供正確的消息，澄清事實。我們需要顧及到其他人的需求，尤其是那些聯繫被中斷的人，獻出我們的關心和支持。我們向所有冒着生命危險幫助病患的醫護人員致敬。讓我們團結一致渡過難關。疫情應該會持續一陣子，我們需要準備做好防範措施，愛護自己，照顧他人。個人日常生活的不便在所難免，但最重要的是安全。做老闆的，也要給員工多一些支持，他們可能需要照顧停課的子女或家中有病的長者。

冀參與社運者給彼此時間及空間

這個時候，希望參與社會運動的人士在此給予彼此時間及空間，首先對抗這場疫情。若防疫措施做得不好，情况可以非常嚴重，尤其是那些身體比較弱的人。互諒互讓，請給彼此機會。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授

[葉兆輝]