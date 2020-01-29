陳景祥：保護香港 有何不可？

經歷2003年沙士一役，政府受慘痛教訓，疫情結束後，國際專家小組（由政府委任）、醫管局和立法會分別做檢討報告，查找不足，政府做了多項善後工作（包括成立衛生防護中心），設立傳染病預防和應變機制。累積上一次沙士的經驗，應有助政府應付當前的武漢肺炎疫情。

處理公共衛生危機，醫護專業的角色不可或缺，但更重要的，是政府的領導能力，因為很多重大決定都必須由高層官員拍板，然後調動協調社會不同團體參與，這些都不是醫護專業的職責範圍。2003年處理沙士疫情初期主要由時任衛福局長楊永強負責，後來情况愈趨嚴峻，才成立行政長官督導委員會，由特首親任主席，成為對抗疫情的總指揮部。

醫護界反應不慢 慢的是特首

當武漢肺炎在內地開始擴散時，行政長官林鄭月娥仍在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，她回港後主持記者會，就被問到為何不縮短行程回港主持大局。

公共衛生危機需要最高層官員拍板作一系列決定，如特首警覺性高，她應第一時間取消瑞士所有行程立即返港，這中間相差或許僅一兩天，但武漢肺炎由內地官員指「可防可控」到爆發個案直線急升，也不過是幾天之間的事！

政治領袖必須知所輕重，盡快在危機未擴大時作重要決策，安定人心。很可惜，特首似乎並未把握得住當前在疫症肆虐下的本地民情！

醫護界繼續發揮一貫專業本色，袁國勇教授赴內地了解武漢疫情實况；衛生署把監測呈報範圍由武漢市擴大到湖北省；醫管局則制訂圍堵傳染病策略，實行「早通報、早隔離、早化驗」。這些都是醫護界在職權範圍內可以做的工作，更重要決定如是否停課、封關，就只能待特首回港之後作決定。相比之下，醫護界反應並不慢，慢的只是特首的政治決策。

行政長官在上周六公布6項防疫措施，最引起爭議的「應否封關」，特首沒有決定，只是無限期暫停來往武漢的航班，及擴大所有來自內地者的健康申報至所有口岸；到周日，政府再宣布由周一凌晨開始，除香港居民外，所有湖北省居民及任何過去14日到過湖北的人，均不獲准入境香港，直至另行通知。

依法行使封關權 何懼「得罪」內地？

政府曾指封關「不適宜和不切實際」，但輿論的批評，是指政府不敢「得罪」大陸，因「切斷」跟內地往來在政治上並不正確。事實上，自從武漢肺炎疫情蔓延之後，內地有些城市已實施封城，禁止一般民眾進出，希望藉嚴厲隔離行動阻截病毒擴散；在非常時期，是否「傷害同胞感情」已不在考慮之列，連內地城市都要用上江湖救急的方法，香港又何須考慮「得罪內地」的問題！

香港現在的《預防及控制疾病條例》，是採用世衛組織的《國際衛生條例》有關措施及相關條文制訂，第7（1）條訂明食物及衛生局長可為以下目的訂立規例：（a）防止任何疾病、疾病的來源或污染傳入香港、在香港蔓延及從香港向外傳播，以及（b）預防任何疾病。可見香港已經具備「封關」（防止疾病傳入香港）的法律基礎，依法行使這項權力，又何懼被質疑「得罪」內地？

湖北省現有3個城市整體檢疫隔離，是內地防疫史上罕見的做法，顯示疫情非常嚴重，武漢是在1月23日上午開始封城，其餘鄰近的黃岡市和鄂州市也宣布封城防控疫情；內地城市為了自救，不得不使出極端手段，特區政府又何須猶豫不決？

對抗疫情是否有效，很視乎政府的措施能否取信於民、得到市民支持，除了醫護專業的投入，政府果斷決策也很重要。反修例風波開始，港人普遍對政府的觀感是「沒有上面指示，特區政府就不敢做」，很多人認為，政府不願封關也正是這個原因！

隔離懷疑受感染者，是截斷傳染病最有效方法，不然武漢等城市也不會「出此下策」。縱使武漢封城受到某些專家質疑，認為有不少漏洞，然而這種雷厲風行的方法令民眾看到政府的決心，可以贏得民眾支持。

特區政府封關同樣會有各種漏洞，但並非不能解決，一旦實行，卻可顯示特區政府的自主性和抗疫決心，爭取醫護和一般民眾支持。

為何要向國務院求助買口罩？

從反修例風波起，特區政府就受到批評，認為一切重要決策都要仰北京鼻息，或刻意要「擦大陸鞋」。

例如口罩供應，行政長官在上周六記者會上表示，會「致函國務院，希望中央提供協助」。香港某大企業早前公布會斥1000萬元，購買口罩等，免費派發給員工和基層市民。私人企業都可以自行購買大批量口罩，為何政府卻要向國務院求助？在很多人眼中，政府要求內地伸出援手，只是希望顯示中央「關顧香港之情」，其實並沒實際需要！不管出於什麼原因，內地現在因疫情擴散而陷入水深火熱之際，提出求助買口罩只會添煩添亂，行政長官到底安的是什麼心？

如不先護港人利益 措施難獲支持

很多人擔心公營醫療體系能否應付嚴峻疫情，醫管局卻在周一記者會上表示，因急性傳染病而入住公眾病房的非本地居民，若符合呈報機制需被隔離，病人毋須繳付任何費用（周二政府宣布向非符合資格者收費）。這項規定本是應對大型傳染病爆發時的安排，原意是希望受感染人士就診，現在卻被視為讓內地人可合法利用本地公營醫療資源作診治，卻要由香港納稅人付鈔。

回歸以來兩次嚴重的公共衛生危機均源自內地，這次武漢肺炎的通報和透明度雖然比2003年沙士已有極大改善，然而今次事件同樣有證據顯示，地方官員在事發之初仍知情不報，錯過及早防止疫情擴散的時機。很明顯內地官場仍沒汲取沙士一役教訓，香港則一而再地成為受害者。

這次醫護界強烈反彈，認為必須在源頭上堵截、限制內地人入境，方能有效控制和應付疫情，政府如不採取果斷措施堵截，醫護界或許會以罷工作抗爭。

政府處理武漢肺炎危機，如把握不住民情，不先保護香港人的利益而作果斷決定，一切措施都很難得到香港人認同和支持。應付公共衛生危機，港人對醫護人員充滿信心，但對政府卻充滿懷疑和質疑！

應向中央爭取知情權

立法會有關調查沙士的專責委員會報告（2004年）提出建議，認為有效的傳染病監察系統不應只依靠正式渠道獲取官方資訊，亦應容許包括非正式渠道如傳媒、互聯網、學術渠道及本港醫院和其他機構的內地及海外網絡。

國際專家指出，新聞報道提供更多資訊、增加透明度，可以有效減低疫情的影響；另外非政府組織（NGO）的宣傳和教育工作，也是預防和對抗傳染病蔓延擴散的重要組織，恰恰在內地新聞自由和非政府組織都發揮不了預警和監督功能，一切資訊仍集中在政府官員手中。以這次武漢肺炎為例，內地媒體指武漢當局坦白透露疫情，是在習近平主席1月20日發出指示之後（1月1日武漢市公安官方微博仍聲稱有人在疫情問題上造謠）。要最高領導人出手才能令疫情真相公諸於眾，香港又怎能藉非正式渠道的交流得到真確而有用的信息？

經此一役，特區政府應向中央爭取的是知情權，以後每當地方傳出有疫情時，香港可第一時間到當地了解情况，掌握最新資訊，不要再蒙在鼓裏，如此方能避免一而再地出現疫情失控的悲劇。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]