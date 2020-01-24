曾志豪：特區政府夠膽全面抗疫嗎？

和2003年的沙士疫症的環境相比，香港和內地多了一條更緊密關係的高鐵，中港關係也愈來愈靠攏一國，兩制居後。

武漢肺炎，特區政府有無做任何預防、阻斷、隔離的措施，專門針對武漢的入境旅客？或者有無針對武漢這個疫區，助香港人作出防範？

譬如英國希斯路機場，針對武漢的航班，另設入境區域處理，簡單一點，就是隔離，把武漢旅客和其他旅客分開處理。

北韓更極端，禁止所有外國遊客入境，當然也就禁絕了中國遊客入境的可能。

武漢索性「閉關鎖境」，水陸空的公共運輸全部封閉，政府也表示「如非必要」，武漢市民不應出外。

那我們的特區政府呢？早前，被問到會否勸喻香港人不要前往武漢，官員說，大家記住要戴口罩。高鐵是往來最繁忙密集的運輸通道，偏偏我們的特區官員，早前就不在高鐵站做健康申報，美其名「以免人群聚集傳染」，荒謬得可笑。這些人不在高鐵站聚集，一樣會散落香港市區不同地方，如果真的是帶菌者，豈不也會同樣在社區傳播？為何特區政府早前不敢在高鐵站做健康申報？考慮市民健康重要，還是高鐵的交通暢順為先？

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良批評港府抗疫反應比2003年沙士更差勁，他建議政府應該向武漢發出黑色旅遊警示，而執筆之時港府未有反應。

要緊跟中央政策 不敢太大動作？

翻查資料，2015年，南韓出現中東呼吸綜合症，當時香港未有確診個案，但特區政府以南韓社區爆發風險顯著增加，鑑於港韓來往頻密，不單向南韓發出旅遊健康建議，甚至也發出紅色旅遊警示。

今天武漢市已經嚴重到要「閉關鎖境」，社區爆發毋庸置疑，而據報香港亦已有確診個案，在這個情况下，特區政府還在等待什麼？為何遲遲未有向武漢作出警示？令人懷疑，是否特首要緊跟中央政策，不敢太大動作、反應過敏，影響中港關係？防疫也要領導先行才敢行動，人命何價？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]