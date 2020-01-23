王彥晨：北京妥處港局 是應對蔡當選最佳起步

的確，香港「反送中」由去年中起一連串的演變，深深影響了台灣民心，完全將去年初習近平提的「兩制台灣方案」送入廢紙堆，「一國兩制」的香港先例，讓任何人試圖在台為「一國兩制」行銷都必然徒勞。資深媒體人趙少康說反送中效應如同「海嘯」，實不誇張。

台灣這場選舉在選後出現幾項特徵，其一，投票率高達75%，蔡英文得票之高前所未見，選舉的正當性極高。其二，台灣民意明晰向「一國兩制」說不，國民黨信守的「九二共識」（一中各表）難以為繼。國民黨的兩岸論述如不翻修，再難取得多數民意支持。第三，這次大選後台灣受到的國際各方祝賀之豐沛，也史所未見。

解鈴還須繫鈴人，既然香港情勢深深牽動台灣選舉造成目前結果，北京如果不能解放思想，重新評估港台日趨緊密的連動性，從而先由香港着手，在新任中聯辦主任駱惠寧到任後，以全新的心態和開放的態度應對港人民意，重啟溝通大門，那麼北京不但在香港失敗，也會在台灣失敗。

換言之，北京在香港怎麼做，一定要想到台灣人都睜眼在看，直白地說，香港局面至今，外界始終不能明白北京的決策過程，而林鄭站在前面，後面有北京，前面有港警，所作所為，人民都看在眼中，國民黨因為息事寧人、模糊委婉立場，未能在反送中過程中清楚表態，台灣年輕一代不買帳，轉嫁對反送中的同情和對港府的憤怒，這也不是將一切歸於「港獨台獨合流」而能概括。

相反地，簡化了港人對自由民主的爭取，將民意推到對立面，這鑄下局面長期失控的敗因。另一方面，香港情勢的話語權在台灣則由綠營掌握，因為國民黨自甘沉默。北京在港愈硬，就等於不斷往民進黨蔡陣營送槍炮軍火。這場選戰熱火朝天，最終不能不說，北京在香港誤判也就間接造成痛失台灣。

客觀審視港人民意期待 好好回應

說「痛失」台灣並不為過，選後國民黨短期內難以中興，民進黨仍一黨獨大、完全執政（總統和國會過半），這是自兩蔣以來前所未有的權力集中，北京必須理解，由國台辦出面將立場宣讀重申，絕不能應對民進黨已經啟動的、取得台灣多數民意支持的新興民意「心靈契合」，反而是說一次，讓人討厭一次。正本清源之道，不妨趁台灣大選吸引多數目光，而香港情勢稍見冷卻之際，客觀現實審視港人的民意期待，好好回應，繫鈴之人妥適解鈴，「得民心者得天下」，在港在台在大陸，道理都一樣。

作者是台灣新聞工作者

[王彥晨]