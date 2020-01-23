盧啟鏗：致區議會──從地區層面落實減塑思維

微塑膠可恨之處是因為它們的體積極為微小，現時的污水處理設施無法將它們從水中過濾出，繼而流入大海，進入生態食物鏈。微塑膠表面粗糙、凹凸不平，流入海洋後可供海洋中的農藥或有機污染物依附，成為一粒「小毒丸」。當海洋生物及魚類吞食受污染的微塑膠後，污染物有機會轉移至生物的體內，並積存在肌肉或脂肪當中。香港人喜愛進食海產，因此亦有機會從而攝入微塑膠，對市民的日常飲食及身體健康帶來潛在風險。除了海洋生物的體內存在微塑膠，其實各國各有報告指出，我們的食水、排泄物，甚或乎降雨中都有微塑膠的身影。微塑膠已經無聲無息地潛伏在我們身邊的每一個角落。

不少地方為了緩和微塑膠污染問題，都相繼提出針對措施。由2018年7月起，南韓政府全面禁售含微塑膠的化妝品。台灣政府亦早已在2017年提出《限制含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣》草案，於2018年起不得製造、輸入、販賣包含磨砂膏、牙膏等六大類含微塑膠的個人護理產品。兩個鄰近地方的政府都因應日趨嚴重的微塑膠污染問題而積極立法規管使用微塑膠，反觀香港政府在限制微塑膠政策上未能跟得上國際社會的步伐，未有針對性的措施，更未見有明確的時間表。

由下而上推動限制微塑膠政策

雖然確切的限制微塑膠政策欠奉，但降低微塑膠污染所衍生的健康風險卻是刻不容緩，因此都需要積極以多角度去思考可行的應對方案。觀乎新一屆區議員上任，議會文化有新鮮景象。區議員作為接觸普羅大眾的最前線，能否在地區施政上納入環保準則？簡單至審視地區參與活動撥款的時候，要求申請單位加入恰當的環保措施，如指定任何資助活動均不能使用或提供即棄餐具、活動紀念品不可以過度包裝等等。畢竟，超過八成的海洋垃圾均來自陸上活動。如果區議會能夠在減塑上先行，相信亦能有效令市民明瞭解決微塑膠污染問題的迫切需要，長遠由下而上建立地區力量，推動日後限制微塑膠政策的落實。

作者是A Plastic Ocean Foundation教育主任

[盧啟鏗]