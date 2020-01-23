胡志偉：不要讓海洋公園成為「香港迪士尼2.0」

主題公園的無底深潭

政府於2017年建議向香港迪士尼注資54億元，當時香港迪士尼行政總裁已經透露了傳統主題公園的本質：任何主題公園每5至6年就需要翻新景點，否則就會失去吸引力。商務及經濟發展局長邱騰華最近在立法會討論海洋公園注資計劃時，亦再次交代類似觀點。現時海洋公園計劃動用過百億元翻新設施，海洋公園必然會面對類似香港迪士尼的困境，變成需要不斷注資的無底深潭。

翻查海洋公園過去10多年的財務數據，可由另一角度引證巨額投資的後遺症。海洋公園於2005年啟動約55億元的重新發展計劃，當設施陸續投入服務後，收入由2009年約8.9億升至2019年的17.3億，升幅約一倍。但與此同時，折舊費用同期升幅超過兩倍，財務費用亦不斷增加。綜合以上數據，雖然海洋公園過去10年每年都錄得經營盈餘，但財務費用及折舊費用大幅上升，最終導致2015/16年度開始年年虧蝕（見表）。

主題公園的任何大規模資本投入當然會增加收入，但同時會增加各項費用。就算最終落實106億注資，政府及商業貸款能延遲償還，但海洋公園於10年後始終要償還巨額商業貸款，並且加付延期償還的額外利息支出。此外，公園除了要繼續承擔2005年擴展計劃的折舊費用外，於2023年新設施落成後又要承擔新一波的額外折舊費用，因此實在令人質疑注資計劃在財務上是否可行。再加上新設施吸引力會持續下降，最終海洋公園需要不斷注資，否則只會面對再次財務「爆煲」的命運。

為海洋公園重新定位

海洋公園翻新計劃在財務上難以持續，在定位上更加偏離自身使命。

商務及經濟發展局長邱騰華近期表示，旅遊業艱難時期更需要投資，需要透過投資吸引旅客。不過，《海洋公園公司條例》列明，海洋公園公司的職能其實是「管理與管制海洋公園作為一個公眾康樂及教育公園」。現時政府及海洋公園以綠色旅遊包裝注資計劃，實際就破壞海洋公園應該擔當的「公眾康樂及教育公園」角色。將海洋公園「主題公園化」，更加將海洋公園推向與迪士尼及鄰近地區主題公園競爭的困境。

邱騰華局長強調，預計公園注資後入場人數將會重回2013年約750萬的高峰數字，其實既偏離公園的使命，亦都忘記海洋公園給予香港人的不快記憶。相信不少人仍然記得，海洋公園於2010年後吸引大量自由行旅客後，公園經常「迫爆」，設施「排長龍」，旅客體驗惡劣，香港人更抗拒到訪海洋公園。因此，就算落實翻新計劃後公園面積會稍為增加4萬平方米，公園根本難以接待如此數量的旅客，亦只會讓海洋公園變成為旅客而非香港人而設的公園。

讓公園解燃眉之急

海洋公園水上樂園將於今年落成。雖然政府文件未有交代水上樂園對公園的財務影響，但相信公園的現金流及整體財務狀况將會有所改善。事到如今，政府可以先考慮向海洋公園提供23億元，即時償還巨額商業貸款，以免債務負擔愈滾愈大。同時，公園亦可利用整體財務狀况改善的機會，重新制訂海洋公園的發展計劃。

假如海洋公園重新提交發展計劃，政府及海洋公園就應該放棄主題樂園的大白象思維。香港已有迪士尼，鄰近亦有多個主題公園，香港人實在不需要將海洋公園變成「香港迪士尼2.0」。筆者期望，海洋公園能夠回復《海洋公園公司條例》賦予的角色，再次成為香港人的公園。

作者是民主黨立法會議員

[胡志偉]