陳韜文：現實是公共論述的最終檢驗：從區選說起

民意支持誰？

區選可算是反修例運動中的插曲。運動自去年6月大爆發以來，社會衝突不斷。隨着警方鎮壓力度的提升，抗爭者的手段愈發激進，民眾生活有時也受到嚴重波及。一時之間，執政者及建制中人認為民意有逆轉的迹象，是故預期區選或有不錯的成績。林鄭月娥認為民眾對武力抗爭有所不滿，是沉默的大多數。據此，選舉自是這些民眾表達意向的好機會。在中國宣傳喉舌的眼中，香港的勇武抗爭者只是一小撮別有用心、受到外力煽動的激進分子，他們所作所為為廣大市民所唾棄。在官方論述的渲染和新聞管控下，中國網民難免預期區選是一次正面民意彰顯的大好機會。據《外交政策》（Foreign Policy）編輯的報道，中國一些傳媒其實已經寫好區選勝利的稿件，只是等待選舉結果公布的一刻，由此可見有關方面原來是何等樂觀。

隨後的區選投票空前踴躍，投票率超過七成，而民主派則大敗建制派，所得議席高達85%，一舉奪得452席中的380多席。區選的結果像冷水一盆，使原來樂觀預期的人大失所望，甚至陷於茫然而不知所措。

面對這樣冷冰冰的現實，寫就的勝利報道固然不能用，一時之間要提出有說服力的修補說法也不容易。就算是經驗豐富的新華社也只能採取「鴕鳥」的策略，只簡單公布區選完畢，對勝負誰屬的問題好像視而不見，隻字不提。中國外長王毅遇到記者問及，也好像無言以對，只能莫名其妙的宣稱，香港局勢如何變化，改變不了香港是中國一部分的事實。一向好辯的《環球時報》也陷入矛盾之中，一方面像王毅一樣說一些貌似「莊敬自強」的話，同時隱晦地說香港應有它「兩制」的邏輯。態度較為「進取」的反而是《大公報》，聲稱反對派的干擾使選舉的公正性成疑，結果不能作準。當然，這種說法有否說服力卻是疑問，因為特區政府也表示選舉成功舉行。

大陸網民的反應則較為多樣化。有人變得默然，也有一些不管選舉的結果，而重申中國對香港的管治權，或是原來對香港的批評。不過，也有一些人，尤其是知識界，奇怪香港民意何以一反官方一向的描繪而一面倒向民主派，從而對宣傳系統萌生疑惑。有網民一方面質疑官方新聞的「客觀性」，同時也懷疑自己是否已「被洗腦」。近日有機會跟多位來自國內的學者交流，發現他們對香港反修例運動很感興趣，其關注的地方也明顯受到官方論述的影響，常常問及運動有否受到外來力量的滲透、經濟不滿是否抗爭的原動力等等。綜合而言，出乎意料的選舉結果已引起他們的疑竇，覺得官方未能自圓其說，想找機會探個究竟。

意見與事實的理論關係

上述案例說明事實在新聞報道以至公共論述中的關鍵性。但什麼是事實？簡單而言，科學事實是指客觀及可證明的觀察。我們如對自然現象有所解析，那是假設，必須經過因果測試才知真偽。一旦結果跟預期相反，我們只能認定原來構想並非事實，要另找解析。雖然社會事實有其主觀建構的過程，受到各種社會因素的影響，不一定像科學事實這麼客觀明確，但是我們仍然要服膺與實證邏輯，接受現實是檢驗的最終標準。

公共論述一般是由事實及意見混雜而成。有人認為「事實是神聖的，意見則是自由的」。沒錯，意見是可以自由發揮的，但意見也是可以有優劣好壞之分的。有些人借助自己的權勢而隨意公開發表意見，試圖影響社會對現實的界定，這是常見的現象，權力愈大，這種傾向愈明顯，有時甚至不惜扭曲事實，甚至指鹿為馬，結果出現「人有多大膽，意見就有多大膽」的現象。在平常情况下，要判別意見的高低，大概只能依據論述的邏輯性及論據的現實性來判定。但是這種判別也不容易說服持相反意見的人，最後所有意見都會被相對化，出現「公有公理、婆有婆理」的狀况。不過，一旦當有關論述是建基於一個關鍵事實，而該事實又成為不可爭辯的現實的時候，那論述的高低真偽就會變得清楚不過。在真相面前，權勢、武力、財富都會變得蒼白無力。他們只能選擇逃避、試圖修補原來的論述，又或是諉過於人而否認現實。當然誠實的人或是有科學態度的人均會接受現實，從而檢視原來認知的錯誤，對現實有一個新的評估。

選舉結果充分說明民意支持反修例運動

事實的認定非常重要，因為只有建基於事實的分析才有意義，其解決辦法才能對症下藥。相反，假如我們認定的事實是虛假的，那麼依此而來分析及推論也只是建立在浮沙之上，提出的解決方法也只能是脫離現實的。選舉結果充分說明，正如其他民意調查所顯露的一樣，香港的民意一直支持反修例運動。縱使當抗爭方式日趨激進，而抗爭也為生活帶來重大的不便，但「民意逆轉」並沒有發生。這反映出市民大眾對政府及警方懷有更大的不滿及對抗爭者最終的同情。如果執政者是實事求是的，他們一定會檢視他們對現實的認識，從而制定新的政策。不過，雖然現實擺在面前，但執政者好像依然故我，甘願做虛假現實的囚徒。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

[陳韜文]