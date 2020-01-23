王慧麟：防治新型病毒 汲取了什麼教訓？

其二，專家們相當關注所謂「超級帶菌者」，特別是要防止有超級帶菌者出現，以免在社區進一步令疫情擴大。這樣就需要相當嚴密及精細的醫學追蹤、隔離、防疫等工作。港人對「超級帶菌者」所帶來的巨大影響，可謂聞虎色變。沙士在香港爆發，就是有超級帶菌者南來香港酒店而發生的。問題是，港大醫學院推算，武漢約有1300多個案例，加上政府早前已經講過，農曆新年大概有600萬人次出入境，人來人往定必比以前更為頻繁。究竟香港還有沒有抗擊新型疫症的能力呢？

要求政府及早更有力應對 非苛刻要求

香港人對冠狀病毒帶來的禍害記憶猶新。因為沙士襲港所帶來的種種人命的損失，特別是對醫護人員的不幸死亡，現在回想起來仍然相當心痛。至於市民因為病毒入侵而造成的社會恐懼及不安，因為香港成為疫埠而導致對經濟打擊，經驗相當慘痛。所以，香港各界對於這次武漢出現的疫症，要求政府及早提出更有力的防疫及應對方案，不是對政府過分苛刻的要求，而是現時政府普遍令人感覺，其管治意志雖然相當強勁，但能力薄弱，如果今次防疫力道不夠迅猛，相信連「逢民主派必反，逢政府必撐」的特區政府忠實支持者，也難以輕言支持。

舉例，政務司長被問到武漢疫情時，力陳政府已作最壞打算，絕無掉以輕心，為何在高鐵站未強制健康申報呢？他卻是以「人多增傳播機會」來解說。但港人相信也沒有忘記，10多年前沙士期間，即使繁忙如羅湖關口，每位出入境人士都乖乖地交出申報表。難道現在高鐵比羅湖口岸的出入境人次更繁忙嗎？至於被問到，港府會否呼籲市民不要去武漢時，他只是提醒要戴口罩，真是令人百思不得其解。究竟武漢的疫情，在政府眼中是極為嚴重，去到最高戒備的狀態，還是外界過分渲染武漢疫情之嚴重性，其實市民大可戴口罩到武漢「趴趴走」呢？那麼，在政府眼中，武漢的疫情有幾嚴重呢？

單靠由上而下通報機制 無法更有效協助

綜合各個相關報道的說法，武漢在去年12月8日出現首宗相關的懷疑個案，要到月底，武漢市當局發給當地醫療機關有關不明肺炎的緊急通知，在網上曝光，外界開始關注事態之後，要等到12月31日，北京才向世衛通報，正式對外確認有不明肺炎。但是，疫情曝光後，香港的專家似乎仍在香港乾着急，無法北上了解及協助，情况極為被動。香港在沙士疫情方面，得到了慘痛的教訓，卻因這次抗擊戰役，而擁有了國際級的冠狀病毒研究的專家及團隊。當然，沒有人明白，為何北京通報世衛之後，香港的相關專家卻沒法第一時間可以北上協助，但這卻反映了一個問題：香港單靠這種由上而下、被動式的通報機制，無法更有效地發揮協助及監察的角色。特別是，一些中國城市仍然無視禁令，公然售賣野味，令病毒由動物傳給人類的風險大增，更令香港防疫工作防不勝防。

可思考香港應否爭取成世衛會員

武漢疫情迅速蔓延，相關部門似有拖延公布、隱瞞疫情之嫌，導致情况一發不可收拾，紙包不住火之後，有關當局才願意對外公開。由此可見，10多年了，相關部門根本上沒有汲取沙士疫情的教訓。從沙士疫情、中東呼吸綜合症，以及西非伊波拉病毒之肆虐可見，要打擊新型疫症，不能靠土法煉鋼，而是需要國際專家的合作，共同應對。在國際合作對抗疫症方面，香港角色也很被動。10多年前，在沙士戰役之後，曾經有聲音提過香港可否加入世衛組織成為會員，一方面可以借用世衛，有更好的平台，取得更多的資源，加強研究沙士等相關疫症，為國際公共衛生作出貢獻，二來也可以增加消息渠道，從世衛的平台，更快地取得疫症的消息。後來，因為香港前衛生署長陳馮富珍成為了世衛總幹事，有關討論也不了了之。當然，現在香港的當前急務，是先要做好抗疫工作。但抗疫工作一旦完結，港人也可思考，如果北京不反對，香港是否應該爭取，加入世衛組織成為會員的議題。

作者是時事評論員

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[王慧麟]