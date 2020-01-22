烈顯倫：蒙面案原審裁決是令人咋舌的「奪權」

香港法例第241章第2（1）條列明：

「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情况或危害公安的情况時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。」

禁蒙面法訂立於2019年10月4日，公安處於嚴峻情况之際（at a time of grave public danger）。

正如兩位法官在判辭第165段所說，本港當時處於「危急情况」（dire situation）。街頭有蒙面者的暴力行為，公共設施大規模癱瘓，市民大眾受嚇唬，立法會大樓更被人闖入肆意破壞，以致立法會無法行使其法定權力。

在這背景下，法庭審視了有關的司法覆核許可申請。由兩位高院法官組成的法庭，於2019年11月18日頒布判辭。

這書面判辭超過100頁，而在聆訊期間，4位資深大律師及多位大律師陳述了各種理據，並引用了全球多個國家的案例。

法庭對該案的處理，讓人震驚（startling）。

基本法9條文 不能支持申請人論點

司法覆核的申請人向法庭提出的理據是，法例第241章與基本法的9項條文相悖。這9項條文分別是第2、8、17（2）、18、48、56、62（5）、66和73（1）條。然而，其在庭上陳述的理據，完全沒有聚焦在這些條文：這是可以理解的，因為這些條文並不能為申請人的論點提供絲毫的支持。

以第8條為例，該條文規定，「除同本法相抵觸」外，本港原有法律予以保留。在回歸之前，本地法例便已經過審視，其中有些法例因牴觸基本法而按照基本法第160條刪除。然而，法例第241章一直保留至今，並且與《高等法院條例》（香港法例第4章）等其他現有法例一樣，於高院審理本案時，仍然生效。以第8條作理據，提出法例第241章牴觸基本法，是完全改變了第8條的意思。

妄稱有能力決定特區「憲制秩序」的裁決

假使法庭面對這現實，便可察覺到申請人的理據是完全站不住腳，但在一場場論戰下，法庭卻反而是陷入了困局，任由雙方律師列舉鋪展那些與正確解釋基本法毫無關連的外國法律理論和案例。這些論據佔據了判辭數十頁篇幅，看看這例子，在判辭第65段，法官指有一方律師在論證行政機關獲授權以廢除或修訂主體法例的條件時，描述有關條款為「有時稱作亨利八世條款」（sometimes known as "Henry VIII clauses"）。英格蘭國王亨利八世已於1547年逝世。

這如何能與正確解釋基本法扯上關係，實在令人摸不着頭腦。不過，在判辭第97段，法庭這樣說：「……考慮到有關理據，特別是《基本法》第2、8、17（2）、18、48、56、62（5）、66及73（1）條，我們相信法例第241章並不符合基本法所規定的憲制秩序……」

要留意「特別是」這幾個字，那麼，根據兩位法官的想法，在這9項條文之外，還有其他事項是構建「憲制秩序」成分。這些成分應包括那些在之前的段落所羅列的事項。

但在層層文字掩埋下，兩位法官也許並不察覺到，他們實際上已做出等同是妄稱（arrogate）自己有能力可以決定香港特區的「憲制秩序」的裁決，這可是令人咋舌的篡奪權力（usurpation of power）行為。兩位法官看不到的基本事實是：法例第241章獲通過，是為了讓行政長官訂立措施，以應付公安極為緊急的情况，而這些措施僅僅會在緊急情况下實施。

政府已就有關裁決提出上訴，難以想像上訴庭法官會維持原判，但如何處理該案，將會成為日後同類案件的基準。

條例對批准覆核設限 原訟庭沒考慮

令人不安的是，今次司法覆核的申請人是24位現任（范國威、區諾軒在2019年12月因法庭裁決失去議席）及1位前任立法會議員，而在禁蒙面法下，他們受影響的權利，並不比一般人更多；他們沒有上街去捍衛戴面罩的權利，也沒有被警察截停。

他們提出的僅僅是司法覆核許可申請。然而，有關過程是非常嚴格的司法程序，第一步是提交法定表格，即「表格86」。法庭批准的權力，是受到《高等法院條例》第21K（3）條所規限：

「……而除非法院認為申請人與申請所關乎的事宜有充分利害關係，否則不得批予提出該項申請的許可。」

原訟庭法官完全沒有考慮有關限制。

（編者按：本文為中譯本，由本報特約譯員翻譯，經本報編輯；標題為編輯所擬，小題及重點黑體為編輯所加）

作者是終審法院前常任法官

[烈顯倫]