甘文鋒：打開大門 完善一國兩制

如果仔細閱讀文章，可看出駱惠寧文章仍以「一國兩制」作為主軸，可能這4個字對香港人來說已一早沒有新意，但在今時今日的社會氣氛下，筆者認為提出來仍有意義。當然我們明白一國兩制的兩個極端分別是「一國一制」及「兩國兩制」。後者即是所謂港獨，中央及大部分港人都不會認同；另一方面，在今天的社會氣氛下，也有部分「深藍」的支持者提出「一國一制」。因此駱主任再次強調中央堅持一國兩制，是要向兩方面的極端支持者透露出中央的決心，香港不會變兩國，也不會變一制。

駱惠寧的3個主要任務

當然在一國的框架下，兩制的內容仍有很大的詮釋空間。而這次在詮釋香港的一國兩制時，可以看出中央的一個改變，就是以澳門的一國兩制作為成功例子，反襯香港的「不成功」。一直以來，在談及一國兩制時，雖然很多時都會港澳並提，但卻很少會相互比較。但近月來，澳門不斷被中央強調為一國兩制成功落實的例子，香港卻往往沒有被提及。更重要的是，駱惠寧作為香港中聯辦主任，在文章大篇幅提及澳門，更是少有。當然港澳兩地相異之處甚多，何謂成功落實一國兩制也可以有不同理解︰可以是澳門的人均GDP增長，可以是澳門民心回歸比香港做得好，也可以是澳門政治相對穩定。而駱在文中便直接指出︰「借鑑澳門經驗，堅持和完善香港『一國兩制』制度體系。」

那何謂香港的體系不完善，甚至是駱文中所謂要借鑑澳門、香港一國兩制制度體系的短板？駱在文中提到3點，第一是要「更好維護國家主權」，第二是「建設好大灣區這個更大的共同家園」，第三則是「青少年中大力加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育」。就這3條來看，可以理解是駱惠寧接任中聯辦主任的3個主要任務，第一條是以法例保障國家安全，第二條是以經濟發展增進地區融合，至於第三條則是以教育加強國家認同。

若冀轉機 要帶領中聯辦深入各階層

這些任務其實一直都存在，當然在今天這個社會氣氛提出，更顯示出中央的決心。但問題是回歸後一直未能達到這些目標，中聯辦作為中央駐港機構，也要找出原因。很明顯一直以來，透過特首定期述職，以及傳統建制派的意見反映，中央未必能全盤掌握香港的實際情况。因此如果駱主任真的希望能為現時情况帶來轉機，並達成任務，必然要帶領中聯辦深入各階層了解更全面的情况。筆者認為，中聯辦打開大門，不僅僅是歡迎香港人進去，作為溝通的橋樑，中聯辦亦要更廣泛接觸不同的人士。正如駱主任所言，一國兩制是基本，因此只有港獨才是敵人，其餘人即管不同意政府，中聯辦也應該多接觸，了解他們的想法。相信更開放的中聯辦，必定可以發揮更好的溝通聯絡作用，並促進特區政府改革內部機制以改善施政。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]