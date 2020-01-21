郭永健：兩元乘車優惠 政府應先檢討才放寬

首先，去年初，大家尚記得政府強行把申領長者綜援年齡下限由60歲上調至65歲，當時勞工及福利局長羅致光便說長者定義已落後於全世界，並說「當大家都120歲，60歲的人便是中年」。言猶在耳，為何今日政府打倒昨日的我，把「兩元乘車優惠」的長者年齡下限下調？如果政府改弦更張的話，便應立即恢復申領長者綜援的年齡下限為60歲。

此外，現在「兩元乘車優惠」的開支年年增加，補貼給各營辦商的金額由2012/13年度的約3億元增加至近年約14億元，平均每年增幅為約24%。政府未完成檢討計劃，以及要求交通工具營辦商承擔社會責任，負責部分的補貼，便貿然擴大資助對象，繼續輸送利益予大財團。實際上，每一班次交通工具的主要成本在於其固定成本，即是燃油費、機械損耗，一架載滿乘客的巴士與一架「空無一客」的巴士的總成本相差無幾，因此每增加一個乘客的邊際成本極之低微，最多可能會多些垃圾、椅子多些磨損及消耗多一點燃油。故此，即使兩元優惠由巴士公司提供，亦不會增加其成本，而需要政府補貼。

承辦商知必推行 政府議價空間大減

另一方面，政府未有要求專營巴士路線設有雙向分段收費，以乘客實際乘搭的路程來計算收費。

現時只有少數專營巴士路線有雙向分段收費，即是乘搭該等路線並在某個巴士站或之前下車的乘客，如於上車時以八達通卡支付車費並在下車時使用同一張八達通卡拍卡，便可獲退回部分車費。有傳媒便發現不少長者「長途車、短途落」，卻不選擇短途巴士路線，令到政府需要為他們補貼更大的差額。

本來，政府應把握是次機會，在確定以上政策前，與公共交通承辦商談判，降低整體補貼的金額。可是以上政策公布後，公共交通承辦商知道政府必定推行，政府能夠議價的空間便大大減少。

總結而言，政府為了讓建制派「成功爭取」，作出政治酬庸，亦妄想消解「反送中」運動，而任由公帑浪費，繼續向公共交通承辦商輸送利益。

作者是工黨主席

[郭永健]