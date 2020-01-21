林添生：控煙策略陷迷思 政治動盪下更需三思

第二，某一段時間政策討論偏向集中某一政策選項，而忽略了政策介入本身的多元性。

大加煙稅 已失其邊際效用

近年，禁煙團體經常要求政府大幅增加煙稅。筆者認為，政府和政策倡議者不應迷信「加稅就能減吸煙率」的迷思，更應該接受「愈加稅，效果愈細」的現象。

近約10年港府試過3次大幅加煙稅：2009年增加50%、2011年增加41.5%、2014年增加11.8%。但香港整體吸煙人口比例，在這段時間卻只有約兩個百分點的跌幅，相比起1980和1990年代吸煙率由超過23%跌至低於15%的成績，可以總結，本港控煙政策的成果（若以吸煙率下降為指標）在近年已出現樽頸現象。

經濟學上有最基本的「需求定律」，即價格上升，需求量會下降，這也解釋到加煙稅措施在早年效果可能較顯著。但仔細看，對煙草需求市場其實可分為兩個板塊：

．對煙草價格較敏感的一群，包括未吸煙但躍躍欲試的青年，和煙癮不大的煙民；

．對煙草有剛性需求的一群，即忠實煙民、老煙手、不會戒煙的人。

前者對煙草價格較敏感，加稅可以有效降低他們養成吸煙習慣的機會；後者對煙草依賴，而且可能有相當消費力，稅再高他們也要吸食一定數量的煙草。可以說，前數次加稅已經將第一群的煙民或準煙民趕走得七七八八，再加的話對第二群煙民效果很細，事倍功半。這也是另一經濟學定律——「邊際報酬遞減定律」——所預言的，就是同一動作重複使用，新動作所得的額外效益將會愈來愈小。

這情况在外國也出現，澳洲聯邦政府連續7年上調煙草稅，令澳洲煙價世界居首。新南威爾士大學公共衛生學院研究則指，加稅對打擊吸煙率效果愈趨微小，近年的吸煙率更沒有太大變化。原因是同樣的，就是加稅措施對老煙手無效。

香港情况特殊 反效果是鼓勵私煙

另外一個經常被人提及，加煙稅或禁止加熱煙會引起的反效果，就是變相鼓勵市民吸食私煙。曾經有研究數據推算，香港整體香煙消耗量中，有27.5%屬私煙，可見香港私煙問題嚴重。加煙稅或禁止加熱煙，都會將煙民推往私煙市場。雖然海關經常說加強執法，例如在2019年11月破獲約3年來最大宗私煙案件，涉及市值約3100萬元，但現時市民仍然不難在舊區發現販賣私煙的檔攤，私煙可謂禁而不絕，增加私煙需求亦絕非社會和公共衛生之福。

加熱煙產品地下走私市場同樣嚴重。現時，本港未有合法途徑售賣加熱煙煙彈，但從街頭上觀察，使用加熱煙的人數愈來愈多，他們的煙彈從何而來呢？2019年11月新聞報道指出，海關資料顯示，當年共有超過500宗涉及加熱非燃燒煙草產品案件，被捕人數更由2018年的267，上升至接近500，顯示情况嚴重，亦反映政府任何的控煙措施，無論是針對傳統煙草、電子煙、加熱煙，推行時都不得不考慮地下市場的角度。

例如食物及衛生局建議完全禁絕加熱煙在港出售。由於有關產品使用情况普遍，措施無可避免地會令私煙活動上升，因此規管有關產品可能比禁售是更適合的方法，令煙民有正規途徑購買，避免為非法進口及販賣活動構成誘因。其實，全球包括英美逾50個國家都容許加熱煙合法進口，即使新西蘭以「全禁」為政策目標，其政府也認同規管新型煙草產品能有助減低吸煙危害。

政治形勢險峻 新法不能不考慮政治阻力

與前輩說起禁止加熱煙政策，他也不明白為什麼這建議的出台完全違反一般政府公共政策醞釀與討論的規律，由「傾向規管」加熱煙急轉彎變成「建議全禁」，當中沒有公眾和業界諮詢，連在建制派主導的諮詢委員會或立法會相關事務委員會放風也沒有，突然便煞有介事地在《施政報告》中宣布為政府既定立場。公眾和業界既不明白「禁新型煙草產品而不禁傳統煙草」的奇怪邏輯，又摸不着政府一意孤行快速去馬背後的盤算，實在難以有政治上的支持。

加上由反修例風波開始至今，社會震盪令建制派與政府間原本已經若即若離的政治聯盟基本上瓦解。雖然政策與中港政治扯不上關係，但行政立法間風起雲湧，令立法建議在立法會討論中岌岌可危。立法會已為該立法建議成立法案委員會。反對派當然無責任支持政府，而且「攬炒」聲高唱入雲，阻礙政府施政自然理所當然；建制派亦出盡招數向政府顯示支持不是必然，2019年6月份的法案委員會會議上，更通過無約束力動議建議政府暫緩有關草案，建制派議員邵家輝、張宇人、吳永嘉、謝偉俊均投下贊成票。早前更傳出自由黨提出修正案，力爭把加熱煙分開處理，建議規管而非全禁加熱煙。

相信在立法會會議廳持續的激烈爭拗中，此條例草案被拖至立法年度完畢前仍未獲處理而胎死腹中的機會愈來愈高。政府在現時的政治和管治形勢下，是否應該堅持這項政策分析上講不過去、政策醞釀上不成熟、政治上亦難過關的新建議，令政府的政治成本百上加斤呢？

作者是公共政策及事務顧問、前政府公務員

[林添生]