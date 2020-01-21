梁美儀：當DO者先要政治忠誠

民政事務局長劉江華於2016年就立法會一項有關提升區議會職能的議案發言時曾形容：「各區民政事務專員是政府在地區層面的代表，也是區議會的最主要合作伙伴。」時移世易，當全港有17個區議會均由民主派人士主導後，DO（民政事務專員）奉政府高層之命，對區會採取不合作態度。

政府批評區會政治表態 是雙重標準

大埔民政事務專員陳巧敏和中西區民政事務專員黃何詠詩，分別以大埔區會新設的「保安及政制事務委員會」或違例，以及因不認同中西區區議會動議譴責警務處長縱容警員濫權的立場，拉隊離場。事後政府高層力撐DO的行動，其中政務司長張建宗批評，區議員不應利用區議會作政治表態，並強調區會是個為社區做實事的平台。

不知是張司長善忘，還是刻意忘記，區議會早已成為政治表態的平台。

愛看新聞的張司長，你忘了在2013年，全港18區區議會均通過動議，反對「佔中」。

2014年，東區、灣仔區議會又通過議案，支持國務院公布的一國兩制白皮書。

政府當時有批評區會作政治表態嗎？這種自打嘴巴和顯然是持雙重標準的言論，實在不應出自一位加入政府快將48年的資深官員。

建制派在區選中慘敗後，DO肩負的新職能，似乎已包括對反對派議員進行不合作運動，令這班在區會中佔絕大多數的地區議員不易有所作為。

連同掌握DQ參選人（取消其資格）的生殺大權，DO如今肩負重要的「政治把關」工作，可預期將來DO的甄選，將以政治忠誠為首要條件。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]