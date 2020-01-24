香港社區組織協會、新移民互助會香港社區組織協會、新移民互助會：削單程證名額可解決香港問題？

削名額勢延長等候家庭團聚時間

單程證是香港與內地特有赴港定居制度，目的是處理港人與內地配偶子女團聚需要；單程證配額由上世紀80年代每日75個，逐步上升至1993年的105個，1995年增加至150個並維持至今。每日名額數量多寡，取決於申請赴港定居人數，避免輪候家庭須多年分隔兩地。若然來港需求減少，名額或有調整的空間。然而，縱使近年平均每日持單程證入境人數不足150（2019年1至11月為109，2018年為116），現時輪候來港家庭普遍需輪候最少3至4年。假若削減單程證名額至每日75個，勢必延長等候團聚家庭的輪候時間，受影響的是佔最大部分（2019年1至11月：96.6%）的港人配偶及子女。

應有權在港團聚 不應逼回大灣區

根據《香港人權法案條例》和《國際人權公約》，家庭團聚屬基本人權，作為社會自然基本單位，政府有責任保護家庭。有意見質疑：「為何不能返大灣區團聚？」大灣區團聚不是不可能的選項，但不應作為唯一選項。要體現保護家庭的團聚權利，最重要是尊重每個家庭，能按實際情况作最合適選擇，政府應制訂相應政策便利他們融入。港人應有在港團聚權利，大灣區是選項但不應強迫，况且現時大灣區對港人定居的支援未完善，部分港人對大灣區仍很抗拒，為何中港婚姻的港人沒有選擇權？

「爭取港方審批權」只為削減名額

爭取香港審批權或被視為體現高度自治，但項莊舞劍，意在沛公；說穿了，部分爭取審批權的人士只為削減單程證名額，原因是認為新移民對社會造成壓力，同時更抗拒內地文化、對內地政治存有負面印象。這些印象大多建基於不實看法並缺乏客觀數據支持，尤其是坊間流傳多年的「蝗蟲論」，查實新移民領綜援比率低至5%，申請公屋比例亦僅19%，並與在港家人一起申請，就算內地親人不來港，港人仍要申請公屋。反之，新移民就業率持續上升，成為勞工重要支柱，有助紓緩人口老化，貢獻良多。

爭取單程證審批權的目的，應是檢討制度是否已照顧分離家庭需要、如何提高審批透明度、縮短輪候時間，以及協助因喪偶或遭遺棄的中港分隔單親者申請來港定居。九七回歸前一段時間每日75個名額，造就不少假單親家庭；建議削減名額只會增加輪候時間，本港家長為照顧子女，被迫停止工作，申領綜援，影響家庭經濟，政府又要增撥資源處理兒童照顧；長期分隔更造成身心損害、年紀大難融入社會等問題，本港人口老化及勞工短缺，徒添社會成本。郭委員提出建議前，有否研究建議對分隔家庭和社會的影響？削減名額如何有助改善社會服務？郭委員有否全面評估？

新移民成施政失誤「替死鬼」

政策問題，政策解決；政治問題，政治解決，絕不應找新移民當代罪羊。再者，究竟削減單程證如何讓港青感受到中央的關懷？實在不明所以。政府施政失誤連年，醫療房屋教育等公共政策未能回應社會需求，加上經濟缺乏增長點，令市民看不到希望。與此同時，本土主義、排外意識盛行且愈演愈烈，部分人士將對施政失誤的不滿遷怒於新移民。難道減少新移民後，政策問題便迎刃而解？將新移民視作罪魁，當了政府的「替死鬼」，禍首卻逃之夭夭，這樣合理嗎？

防範錯判形勢 滋長部族主義

任何人提出改革建議，必須認清問題本質，防範被民粹及偏見鼓動，既無助處理當前社會矛盾，更會殃及池魚，禍及無辜。排外情緒和部族主義（tribalism）助長排斥外來人口，滋長種族歧視和種族仇恨，長遠更會損害社會包容並蓄、和衷共濟的氛圍，歪風實不可長。新移民絕非港人「出氣袋」，要為市民消消氣，溯本追源改革政策方為正途。

[香港社區組織協會、新移民互助會香港社區組織協會、新移民互助會]