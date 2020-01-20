程騰歡：10項民生措施 7項微不足道

特首應監督司局長 不應扮演局長

傳統上，土地、房屋政策只需由相關政策局（分別為發展局和運輸及房屋局）局長交代；把局長的工作提升至施政報告層面，算不算是突破傳統？「2019年施政報告下集」亦欠缺傳統施政報告的全面性，一共只有10項民生措施，理應由勞工及福利局長主理。其實，特首不應扮演不同局長角色；反之，特首應該安分守己，好好地監督各局長、司長，防止他們任性行事，不顧一切推行政策，因為政府的一個錯失可以對整個香港造成極大損害，而犯錯的官員又不需向香港市民問責。在此方面，希望特首可以突破傳統，為其他官員樹立榜樣，示範犯錯要承受後果，做官要有道德，建立良好政治問責文化。

4項算不上是措施

藉着將10項民生措施提升至施政報告層面，林鄭意圖把自己包裝成一個「更加從市民角度，從香港長遠利益，從我們希望建立一個真正的更公道、更關愛、更可展示到包容社會的角度出發」的特首。實際上，10項民生措施中有一項是勞工及福利局會在今年底前完成檢討現有改善政府外判服務員工待遇措施和考慮進一步改善的措施（第5項措施）。難道檢討和優化現有措施不是政府的基本責任？把一些基本責任當作施政報告層面措施實在是自欺欺人。

10項措施中另一項是遠期支票，因為代供強積金（第3項措施）要先等強積金管理局在2024年推出「積金易」中央電子平台，之後方可實行。政治一日也嫌長。一張長達4年的政治期票無異於一張空頭支票。其實特首應該少放空話，多做實事。一個真正從市民角度出發的特首不會給低收入人士假希望。如果她關愛低收入人士，認為向他們提供5%津貼是公道的，她會盡快向低收入人士發放5%現金津貼，直至強積金管理局推出「積金易」後才檢討是否由代供5%強積金僱員供款代替。坐而言不如起而行（Action speaks louder than words），特首明白嗎？

第4項措施是「邀請勞工顧問委員會商討逐步提高法定假期日數，使其與公眾假期日數看齊」；第7項措施是「運輸及房屋局會成立工作小組，研究針對『劏房』推行租務管制的可行方案」。商討逐步增加法定假期和研究推行『劏房』租務管制是未成形措施。未成形措施不算是措施，把它們列為施政報告層面措施不能提升施政水平，反而會令施政報告降格。

3項是微型措施

第9項和第10項措施在限定期間，分別讓合資格失業或就業不足人士申請現金津貼，最多3個月。和以上4項措施相比，此兩項措施比較實在，算得上是措施。特首沒有提供此兩項措施的財政承擔估計，相信申請人數和現金津貼額不會多。此兩項措施屬於微型措施，特首實在不必大費周章把它們納入「施政報告下集」。

另一項微型措施是進一步增加過渡性房屋（第8項），3年供應目標由1萬個單位提升至1.5萬個單位。房屋供不應求是香港重中之重的問題，無論是3年供應1萬（或1.5萬）個過渡性房屋單位，皆是杯水車薪。特首在2019年施政報告提出過渡性房屋3年供應目標為1萬個單位，不足3個月已把目標大幅提升至1.5萬個，可謂成績亮麗。但成績歸成績，成效歸成效；香港房屋供不應求問題依然嚴重，樓價依然極難負擔。由此可見，如果政策目標訂得和問題不符，就算政策達標，問題仍可存在。

僅3項值得關注

有關房屋措施還有一項，第6項措施為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼。此為紓緩措施，解決不了香港房屋供不應求的問題。特首應該突破傳統，重新制訂房屋政策目標，把增加房屋供應修訂為提供充足房屋供應，房屋供應充足與否用樓價水平衡量，樓價可負擔便是房屋供應充足，樓價不可負擔便是房屋供應短缺，政府可以隨着樓價升跌而增減房屋供應。特首更可破舊立新，廢除無效的房屋需求管理措施，訂立有效的房屋需求管理措施，雙管齊下，減少需求，增加供應，令樓價更快回復至可負擔水平。

第1項措施優化長者生活津貼計劃，把普通津貼和高額津貼合二為一，每月津貼金額劃一為高額的3585元，另外大幅提升劃一後的資產上限至50萬元。我樂見特首對長者作出更大的承擔，讓各位「老友記」生活好過一點。我要指出，特首作出的承擔其實來自下幾代，他們現在或將來需要繳稅，我希望下幾代人不需為上幾代人過度承擔。

第2項措施是調低「2元乘車優惠」計劃最低合資格年齡至60歲（之前是65歲）。這項措施應該是最受歡迎的，所以特首應該把它繼續擴大。特首可以考慮把它擴大至合資格學生，取代現時各學生車船計劃；下一步更可擴大至全港市民，取代現時公共交通費用補貼計劃。

特首公布10項民生措施，還煞有介事地介紹它們為「2019年施政報告下集」。經過逐一檢視，發覺其中4項（第3、4、5、7項）算不上是措施，另外3項（第8、9、10項）是微型措施，只有3項（第1、2、6項）值得關注。第1、2項分別惠及65歲和60歲或以上人士，從他們的角度，可能消除年齡歧視才能為他們帶回尊嚴，希望特首可以為他們建立一個真正的更公道、更關愛、更可展示到包容的社會。

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授

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[程騰歡]