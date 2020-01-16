陳帆川：香港人淪為蔡英文的棋子？

蔡英文在短短半年間扭轉劣勢，創造奇蹟，不少網民戲言，這是林鄭月娥一手促成的結果，要不是她當初一意孤行堅持修例，並以鐵腕鎮壓示威者，台灣人恐怕還不會被香港的慘烈狀况嚇怕，繼而繼續吹捧由網絡吹起的「韓國瑜旋風」。

然而這說法僅對了一半。即使特區政府提出「送中」，如果香港表現得如習近平盛讚的澳門一樣，對不斷收窄的自由不聞不問，「反送中」根本無法演變成一場波瀾壯闊的民主運動，遑論掀動對岸的政治局勢。要不是香港人頑強抵抗，哪來持續半年的暴烈鏡頭，震撼世界，讓台灣人觸目驚心？

於是有些人，包括愛以專家口脗教訓年輕人的長輩們，又跑出來指手畫腳，嘲笑香港青年的愚昧：「你以為人家真是幫你麼？人家都是為自己利益，把你當棋子而已！」他們尤其看不過眼示威者動輒感謝歐美台灣，公然揮舞別國旗幟，認為這是幼稚而愚蠢的行徑，認為當今世界除了祖國以外，沒有別的國家會如習主席一樣「真誠希望香港好、香港同胞好」。

不過，即使香港示威者爭取境外勢力支持被說成是一廂情願，自美國通過《香港人權與民主法案》，北京對香港人漸漸變得客氣，不但少說止暴制亂，還撤換了中聯辦主任。至於蔡英文連任，雖然未見得對香港民主運動帶來多大的實際支持，但流亡台灣的香港抗爭者們，至少應該暫時安全，逃過「送中」的風險。

立會選舉 港人應警惕「棋子論」「人血饅頭」

動不動說人「當了別人的棋子」，其實跟動不動就說人「中了共產黨的計」如出一轍，都是聽上去很睿智，但實際上毫無意義，說不出個所以然。即使當棋子了，即使中計了，如果那是一件正確的事，如果那能帶來正面效果，又有什麼所謂？

政治從來是利益交換的遊戲，敵人的敵人，就應該拉攏過來成為我們的朋友，各取所需。今年立法會選舉，「棋子論」和「人血饅頭」，勢必配合網絡打手捲土重來，製造分化，精明的香港人應該警惕。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]