梁美芬：癱瘓內會阻國歌法 實屬政治低智

日前，法律年度的開幕禮，馬道立大法官指出《基本法》保障各種自由的同時，有些自由亦不是完全絕對的。同時，馬官提及到暴力是不能接受的。大律師公會主席也提到嚴重的暴力行為與和平示威的權利背道而馳，有人稍後將會要為自己的行為負責。律師會會長彭韻僖說：「公民抗命並非縱火、破壞他人財物，或傷人的許可證，市民應緊記，守法、護法不單是責任，更是香港的核心價值，所有刻意違法的行為，都會削弱法治。」

現在擔任公職的人的生命安全受到切身威脅，在香港這個法治社會已是那麼近了，香港法治的金漆招牌已受到嚴重打擊。倘若香港失去了法治，甚至連法官判案都會受到生命安全威脅，沒有與違法暴力割席的法律界議員郭榮鏗亦難辭其咎。

基本法附件三規定國歌法必須適用在港

反對派很懂得玩弄字眼，只要出現一條他們不喜歡的法例，就能胡扯到《逃犯條例》。他們擅長狡辯，為暴徒開脫罪行，例如將打爛無辜市民的店舖描繪成「裝修」、將癱瘓內會及拉倒重大民生議案說成「阻擋惡法」等。

中國本無《國歌法》，是香港近年來不時出現球賽有人噓國歌等不堪場面，中國才於2017年制訂了國歌法並將之列入基本法附件三。我指出當《國歌條例》在立法會被拖垮的嚴重法律後果，等於醫生告訴一個上了年紀的病人吃得太多糖會有糖尿病一樣，但反對派根本不敢面對現實，於是拚命歪曲，竟指國歌條例與逃犯條例一樣。請他們看清楚，基本法內並無訂明要立逃犯條例，但基本法附件三已明文規定了國歌法必須適用在香港。基本法第18條訂明：「凡列於本法附件三之法律，由香港特別行政區在當地公佈或立法實施。」

郭榮鏗選擇拉倒本地立法，實屬政治低智。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]