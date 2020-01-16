王慧麟：政策力的急速衰退

百億托海洋公園 5個理由就可過關？

這個情境和前年已經相當不同。筆者前年暑假期間往海洋公園，不單要由園外老遠的停車場開始排隊，而且每次等候纜車的時間都要半小時。連旋轉木馬也要等20分鐘，買東西時售貨員自動自覺用普通話跟我對話。正因為這兩年間反差實在太大，現在海洋公園猶如晚期荔園一樣。如此光景，政府要拿出100億元來托住。納稅人就要問：是否要救亡呢？

筆者翻查政府提交給立法會的相關文件。政府要求立法會批出100億元，原因大抵如下：第一，公園已是香港品牌，消閒好去處。第二，公園有極大界外經濟效益，及公園正聘用2000名全職和2000名兼職員工。第三，肩負動物教育的重任。第四，南區自然環境有更大的發展潛力。第五，公園一直回饋香港社會。但一個100億元，近乎一去無回頭的撥款及貸款，用這5個理由就可以過關嗎？

公共政策，不是這樣「一頁紙」的理由（其他幾頁都是數據），就搞定吧？我們期望的公共政策討論，不是這麼兒戲吧？

好政策文件應思考旅遊政策、樂園定位

一份好的政策文件，至少要先討論一下，香港長遠（例如未來10年）的旅遊政策是怎樣吧？特別是，現在大家都看到，由於某一個地區的旅客忽然大量減少，導致香港旅遊生意暴跌，景點冇人。這實在是很好的契機，檢討過往太依賴某些地區旅客的情况，重新制訂一個未來短中長期的旅遊政策。於是，當政府有了這個新的旅遊政策後，就可以評估香港的各項旅遊設施的作用及目的，包括主題公園吧？

香港這麼小的地方，有兩個自稱國際級的主題樂園，已不簡單，於是，一份好的政策文件，應該要思考，如何定位兩個主題樂園呢？這個定位，有外在及內在兩個因素的牽動。外在的因素，文件至少要分析，在東南亞地區以至亞洲4小時航程內的國家，有什麼主題樂園及對手的強弱。另外，就是我們鄰近地區還有什麼直接競爭的對手，香港在鄰近地區內，以至亞洲區，利用主題樂園作為旅遊項目的優劣之處在哪裏。內部的因素呢？因為香港有兩個由政府背後投資的主題樂園，那麼，這兩個主題樂園未來是有不同定位及分工，以優勢互補的方式吸盡老中青的旅客，抑或是兩者具有高度的競爭性，製造內部市場，以互相競爭及提升績效達到最高回報為經營目標呢？兩個主題樂園的定位及發展策略，「優勢互補」抑或「相互競爭」，是兩套截然不同的定位及策略，直接影響兩個主題樂園在香港旅遊政策的作用及效果。又或者，由於亞洲及鄰近地區內已有豐儉由人的不同主題樂園，香港是否真的有需要兩個由政府投資的主題樂園呢？

在這些定位及策略都未有社會共識之前，政府建議用100億元拯救海洋公園就會遭到極大非議。之前也有旅遊界人士提過，以主題公園來吸引遊客，就像食鴉片一樣，只會愈食愈深。因為主題公園如果鬥豪鬥勁，以大型機動遊戲為例，一般機動遊戲的新鮮感只有約10年，那麼樂園每10年就要更新，更不要說每年高昂的維修費及保險費。又假如香港的兩大主題公園是以互相競爭為主，則反而導致重複投資，浪費納稅人的血汗錢。

政府管治力不彰 建制議員毫無要求

以上只是筆者作為「廢中黃絲教畜」的粗略想法。政府向立法會提交的文件，沒有提到以上的東西，就要伸手拿100億元了，真是令人驚嚇。什麼時候，政府向立法會遞交的政策文件，淪落至連政策內涵也說得不清不楚，就夠膽攤大手板問議員拿100億元？以筆者當年在政府的工作經歷，這麼低水平的立法會政策文件，早就給扔到鹹水海了。不過，這就反映了，現時政府的管治狀態：求求其其，得過且過，水分多多，實質欠奉，而議會呢？在立法會佔多數的建制派議員，也沒有對政策及文件內容提出更高質素要求，政府的態度是，反正都會通過，文件水平不堪入目，有乜所謂？

管治力急速衰敗，劣質的政策文件，只是其中一環。現在的政府、行政會議及立法會都是建制派主導，已是完全執政的情况了。完全執政就有完全責任。政府管治力不彰，連一份立法會政策文件都搞到如此求其，建制派議員對政府文件質素毫無要求，任由政策水平不斷尋底，同樣難辭其咎。

作者是時事評論員

[王慧麟]