郭榮鏗：亂評法庭裁決 實在難以理解

除現任法官外，任何人都可以評論已經審結或正在審議的案件，唯一的底線，就是必須基於事實和正確的法律知識，以及不會被認為有意圖影響法官裁決，或對法官人身攻擊。可惜的是，烈顯倫法官早前在本報題為〈緊急條例覆核案 原審裁決對港是災難〉（1月8日）一文，卻是一個錯誤示範和不良榜樣。

烈顯倫應知裁決必須參考案例

首先，他認為法庭「過分聽從」大律師「論點」，忽略真正的事項。原因是原訟庭的判辭超過100頁，充斥來自美國、加拿大、歐洲、南非、英國和澳洲的案例，律師也幾乎看不懂，普通人根本難以理解。此外，他認為法官和資深大律師聯手，審視與《基本法》正確解釋無關的海外案例。

他作為一位在普通法地區審案多年的法官，理應知道參考案例是法官裁決時必須做的事情。基本法第84條也訂明，香港法官在審判案件時，其他普通法適用地區的司法判例可作參考。相信烈顯倫法官從前在審理案件時，都必定要考慮律師提出的案例，並參考其他案例，方能作出裁決。至於如何援引、闡析、理解和應用案例，屬法律專業的知識和技能，普通人難以理解，正常不過，何故會被批評是「過分聽從」大律師「論點」的錯誤？

更重要的是，烈顯倫法官在文中只質疑法官審視「與基本法正確解釋無關的海外案例」，卻未就此解說和分析，實屬沒有理據的批評。其實若然法官接納了與案情無關的案例來判案，上訴時與訟人自然會提出此點作為上訴理據，讓審理上訴的法官考慮。烈顯倫法官現在無的放矢，不知居心何在。

其次，他認為經歷了7個月動盪後，沒有一個人就嚴重罪行被定罪，是徹底背棄了法治。然而即使是普通市民，都知道影響案件處理進度的因素，是多方面的。即使被控同一罪行，都會基於案情及司法程序的差異等原因，而有不同的審訊進度。一宗罪行不算嚴重的案件，或許也要經年累月才能審結。烈顯倫法官審案多年，不可能不知道這個常見情况。單以案件的審理時間，來斷言法官徹底背棄了法治，實在是無理批評，也近乎抹黑。

「教唆論」是對法官人身攻擊

其三，他認為案件的裁決，是少數立法會議員在法院的協助和教唆下，廢除了一項重要及有效法例。法官的職責，是按法律判案，絕不會以協助與訟的其中一方達到其目的為考慮，更遑論是教唆。烈顯倫法官如此評論法官裁決的動機，是對法官的人身攻擊。

事實上，是否佩戴口罩，既是市民的自由和權利，更是預防疾病傳播的重要方法——尤其現在武漢肺炎肆虐的情况下。將是否容許佩戴口罩，簡單地界定為會否影響特區政府管治權威和執法人員執法需要，無疑是只關心政府和警察的權力，漠視市民生命安全的公眾利益。

相信法官不會受任何壓力影響

筆者相信法官在審理禁蒙面法的司法覆核案件時，絕對不會受到任何壓力——包括來自退休法官的言論影響，會以獨立的態度和法律的專業來作出裁決。烈顯倫法官的言論，既超越了案件本身，至批評法官本人，亦基於有謬誤的論據。這樣或許會誤導公眾對法官產生錯誤的觀感，也肯定會損害了他自己作為終審法院前法官的聲譽。

作者是立法會（法律界）議員

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[郭榮鏗]