張國樑：認清敗選的前因後果

國民黨從1996年總統直選開始至今，票數一直都在約290萬至約760萬徘徊，20多年沒有穩定遞增，平均票源限於低水，原因顯而易見為黨內鬥爭及黨紀腐敗，導致青年黨員或忠實「粉絲」（支持者）數量不增反跌，雖然在2018年「韓潮」及「九合一」選舉給民進黨短快回擊，但國民黨死穴仍在今次選舉不攻自破。另外，近年民進黨票源在每屆不斷擴張，增幅跟選民人數遞增有不謀而合的關連，但同時間的總投票人數未有大變，也反映兩黨票源此消彼長之效應。再者，民進黨具備先天優勢，其倡議台灣自主意念成關鍵，特別在香港佔中和反修例風波之後，藉此掀起本土意識來吸納年輕選票。那邊選戰已塵埃落定，敗方若要翻盤的話，必須痛定思痛，深刻反思，要作出根本性黨組變革已是刻不容緩。

港建制派跟國民黨有不少共通弊病

恰巧去年11月底，香港建制陣營在區議會選舉中差不多全軍覆沒，非建制黨派、素人藉持續多月的反修例社運力量，轉化成創新高的投票結果，全面控制18區中大多數的區議會主導權，令本港地區政治生態頓然起了劇變。這樣的選舉結果和背景都跟上述台灣情况有所類同，香港建制派跟國民黨也有着不少共通弊病。安逸自在的日子會令建制中人忘掉了初衷，面對災難來臨時只懂驚惶失措，卻束手無策，區選一敗塗地是一個必然的結局，其諸多辯解也是徒然。這場大病早已在5年前開始出現了明顯表徵，然而病入膏肓仍未有對症下藥施以搶救，那時還在等什麼呢？摒棄活在別陣營的引力牆後，要勇敢面對失敗的根源，重振旗鼓，才對得起在這艱難時刻，仍默默地挺着你們的百多萬支持者。

自強不息才可走康莊大道

筆者想藉早前看過的一齣動作電影《葉問4》當中的一些情節作寄語，希望建制派成員不要像那些年的海外華僑般，怯縮於異國洋人的不公平對待，只活在自己的世界內，應該像主角一代宗師似的走出唐人街外，展現中華民族大義之情，自強不息，這才是香港建制派可走下去的康莊大道。另一邊廂，假若新一屆民進黨政府仍堅持反中國、挾洋自重，誤導台灣民眾一同走向不能逆轉之地，相信那時公民的選擇也會驟變為未來的公民責任了。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[張國樑]