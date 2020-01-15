呂秉權：台港年輕人的怒吼

台灣大選開票之夜，我在蔡英文的競選總部外，鑽到年輕人的人堆裏，一起等候民意的最終結果。每當蔡英文的得票過百萬大關、689萬大關（蔡2016年得票）、765萬大關（馬英九2008年創下的紀錄）、800萬大關之時，我身旁的年輕人歡喜若狂，聲嘶力竭地在我耳邊大叫，讓人震耳欲聾。

最後，當蔡英文以破紀錄的817萬票勝出，打破前總統馬英九第二個任期得票較低的宿命，當選第15任中華民國總統之際，我身旁的群眾熱淚盈眶，擁抱相慶，彷彿成功守住台灣民主、自由的價值。此時此地，在北平東路上的台港年輕人，連成一線，繼續為自己的信念奮鬥餘生。

在對岸大陸，官方則忙於瘋狂刪除大陸民眾的微博和微信截圖，那些截圖是台灣3位總統候選人的實時得票報票，圖片被刪、評論「差距這麼懸殊啊」被刪、「[太開心]好棒棒哦，明年繼續出台惠台政策250條，一定要踐行到底哦[太開心][太開心][太開心]」被刪。

晚上，大陸官方新華社發出快訊，絕口不提蔡英文與韓國瑜的得票相差，說「台灣地區領導人選舉11日舉行投票，得票第二的中國國民黨候選人韓國瑜於晚間承認敗選，這意味着得票第一的民進黨候選人蔡英文當選連任台灣地區領導人」。稍晚，新華網才發出蔡、韓和宋三位的所得票數和得票率。

習近平台港工作連環失利

與此同時，大陸國台辦發出早就預備好的新聞稿，說「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉」。

「兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。」

國家主席習近平，1985至2002年曾在福建任職17年（是他在各省市最長的任期），對台政策熟悉，與台商關係良好；此外，習近平亦曾負責香港事務，2007年上中央之後，香港工作就是他的第一個重任。

這些年間，習近平接連在台、港工作上連環失利，徹底趕走了兩地一代又一代的年輕人。台港年輕人都看在眼裏，中共頭30年管治製造一次又一次的政治人禍，犧牲殘害了數千萬人命。1970年代末、1980年代初，大陸嘗試走正常發展的道路，但六四後，改革開放，特別是政治體制改革大走回頭路。2001年前後，中國入世，試圖跟國際接軌。2002至2012年，胡錦濤、溫家寶時期雖有各種人權打壓，但口裏仍說普世價值，以人為本。

2012年，習近平上台後，中國發展倒行逆施，由「中國願與國際接軌」變成「中國要世界跟它接軌」，與美國鬧翻，對普世價值宣戰，強力打壓宗教、少數民族、維權律師，國進民退、黨管一切、一人稱霸，「一國兩制」變「一國一制」，「一個中國，各自表述」變「一個中國，中共表述」，將台港年輕人逼得無路可退。

若毁他們未來 注定徹底失人心

這次台灣大選和之前的香港區議會選舉，是兩地民眾對中共極權說不的一次公投，是普世價值的一次捍衛戰。

台灣的年輕人是台灣的未來，香港的年輕人是香港的未來。如果你一手毁掉他們的未來，你將注定從今以後徹底失去人心。

大陸如果再不認真檢討政策失誤，全心全意地為年輕人做事，讓他們看見未來，歲月將不饒人，「中華民族偉大復興」只能留下污點。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]