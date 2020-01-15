陳景祥：香港失去示範作用 台灣愈走愈遠

選舉結果公布後，蔡英文在社交網站貼文，說在選前一日曾經表示，「全世界都會看到，台灣人守住這座民主堡壘」，問「香港的朋友」是否看到。勝選感言也不忘「香港的朋友」，這場台灣總統選舉跟香港局勢息息相關，蔡英文應該了解得很清楚。

香港反修例風波為蔡英文帶來轉機

2018年11月的台灣九合一選舉民進黨慘敗，多個縣市執政權落入國民黨手中，蔡英文的對手韓國瑜就是在這一年拿下高雄市長，打破民進黨20年的壟斷。九合一選舉是蔡英文2016年首次當選總統後，第一次舉行的大型地方選舉，綠營大敗，顯示蔡英文和民進黨不得民心，政評家一致認定，蔡英文今年再競逐連任成功機會渺茫。

但是，香港反修例風波為蔡英文帶來轉機。從去年6月9日香港大遊行開始，蔡英文就鎖定香港議題，她在臉書發文，指「全世界關注自由、民主與人權的人，也都非常關注這個大遊行，也都很支持香港人的主張。台灣也不例外，我們同樣支持香港人追求自由、民主與人權……一國兩制對台灣來說，是絕對不能接受的。一旦接受一國兩制，我們就會失去捍衛自由、民主與人權的權利」。自此，香港就成為這次台灣總統大選的關鍵議題！

民進黨在隨後的競選文宣不斷打出「今日香港就是明日台灣」的口號，以香港局勢的不堪「警惕」台灣人；這種以香港作為「前事可鑑」教訓的宣傳攻勢，非常奏效。

民進黨揶揄香港 陳水扁年代已開始

其實民進黨揶揄香港其來有自，從陳水扁年代就已經開始。眾所周知，北京的一國兩制本是用作解決台灣問題，但台灣未收回，香港前途問題已經出現，一國兩制遂「轉移」成為了解決香港問題的方案。民進黨不接受一國兩制，自然會把矛頭指向香港。

陳水扁在2004年3月接受美國《華盛頓郵報》駐北京記者訪問，就猛烈批評香港的一國兩制，令北京可肆意扼殺港人的民主訴求。他以特區政府為23條立法引起50萬人上街為例，表明港人覺得自由和民主受到侵犯，因而反抗。他在訪問中表示，一國兩制在香港失敗，助長了台灣認同和台灣意識的抬頭，直言「這是我有幸在2000年當選而且在今年勝選連任的原因」，「看過香港這幾年的情况，只會令台灣人更堅定地拒絕一國兩制」。

很明顯，民進黨在16年前就認為香港的一國兩制失敗，不會為台灣人接受，不過當年這套論述仍未充分發揮效力，一方面是香港在2003年之後迅速恢復元氣，走出了沙士和經濟低迷的陰影，台灣也因為胡錦濤主席任內大打經貿牌，跟國民黨馬英九政府簽訂了連串經貿協議，以經濟利益向台灣招手，實行「以經圍政」，不談統一，改循經貿入手拉近兩岸關係。

反對一國兩制已成藍綠「共識」

馬英九主政年代，兩岸關係有明顯改善，但馬政府也沒有表示可以接受一國兩制，頂多只接受九二共識、一中各表；馬英九所代表的藍營親中派的盤算，是不統、不獨、把統一議題束諸高閣，只希望在兩岸經貿關係上為台灣帶來利益。

一場反修例風波，令香港的一國兩制成為了台灣選戰的主要議題；不單是民進黨反對，國民黨韓國瑜在競選時也表示：「反對一國兩制不是民進黨的專利」，「（今日香港、明日台灣）絕對不可能發生」。可以說，反對一國兩制已經成為藍綠兩大陣營的「共識」！

正視現實 北京是否要提出新思維？

香港要向台灣示範一國兩制「成功經驗」，到今年台灣總統大選正式徹底告終，往後北京的文宣或許會繼續宣示以一國兩制作為對台政策的方針，但顯然是脫離現實，不會收效。

同樣，北京以經貿關係向台灣招手的策略，也收不到預期效果，馬英九總統年代兩岸關係在統一問題上並沒有出現突破，國民黨韓國瑜希望藉大陸經貿關係救活高雄，然而到總統選舉時，也不得不公開表示不接受一國兩制，這種兩面派手法，北京應該看得很清楚。

只要有民主選舉，台灣的政黨想要上台執政，就不會支持一國兩制。正視這個現實，北京是否要在對台政策上提出一些新思維？

對修例風波影響不察 顯示特首難當大任

回歸初期，有人認為因要向台灣做好示範，北京在香港行一國兩制必會嚴守分寸，貫徹高度自治、港人治港，逐步令台灣人民歸心。可是從2003年開始，我們看到的是一國兩制「愈走愈窄」，高度自治和港人治港不時在官方文件內「失蹤」；2014年國務院《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書更宣示中央擁有香港「全面管治權」，對台灣來說，這樣的一國兩制又怎可能接受！

香港局勢跟台灣政局一直有密切關係，當特首的豈能不察？修訂《逃犯條例》因陳同佳案而起，犯案地點在台灣，嫌犯是香港人，都隱藏了諸多敏感因素。在眾多反對聲中特首依然硬闖，結果一場修例風波徹底改變了陸台港的三角關係，台灣反對一國兩制成為主流共識，台獨和港獨一旦「攜手合作」，更會成為北京的心腹大患。對修例風波的嚴重影響不察，充分顯示特首沒有識見、難當大任。

民主是個好東西 在台灣充分顯現

有內地評論認為，台灣冥頑不靈，堅拒統一，現在證明經貿利益也不能奏效，北京是否要認真考慮武力統一的可能性？北京從來沒有否決過武力統一的選項，現在大陸軍力大幅提升，兩艘航母先後服役，或許令大陸以武力統一的信心大增。但是，武力攻台是自己人打自己人，會傷了很多同胞的心；而台灣是第一個中國人社會成功建立民主制度的地方，寫下歷史一頁，以武力摧毁這個中國人社會的民主體制，對許多國人來說是不能接受的。

中國幾千年來政權更替，多是成王敗寇、血流成河、百姓遭殃。台灣的民主體制按規則行事，誰上台誰下台不再需要打打殺殺，勝出的不是王，敗了的也不是賊，選舉過後，大家都會感謝人民的支持，生活如常，老百姓對政權更迭不會有恐懼感，這是民主的好處，也是現代文明社會的常態。民主是個好東西，在台灣已經充分顯現。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]