梁美儀：台灣向香港的示範

今次到台灣觀選的港人相當多，畢竟歷時7個月的反修例運動，成為了今屆台灣總統選舉的其中一個重要議題，而港人因這場「自由之戰」，將追求民主、自由與公義的渴望，都投射到這個華人民主堡壘的總統選舉裏。

不論是台灣的政界人士，還是從事政治或選舉研究的學者都會告訴你，沒有香港反修例運動，韓國瑜本該贏了。台灣人看到港人在這場運動中，即使過百萬人向政府表達訴求，仍不獲理會；大批年輕抗爭者被捕、被暴力對待；「一國」在幕後指揮，令「兩制」下的自由、公平制度受威脅。此際一直希望跟內地維持穩定良好關係的國民黨候選人韓國瑜，最初被問到對香港情况的看法時，回答：「不知道」，令他備受批評，這也成為其民意逆轉向下的轉捩點，反之強調要守護人民民主與自由的蔡英文，民望逐漸從低位回升。

香港的遭遇，令台灣的年輕一代更堅定拒絕「一國兩制」，蔡英文在是次選舉取得台灣總統選舉史上最高的817萬票，相信跟過去投票率只有五成多的年輕選民群，積極動員投票有莫大的關係。

強化年輕一代持續抗爭想法

台灣人民寧棄聲言可讓台灣「發大財」的韓國瑜，反而湧投被北京圍堵、將會斷絕大陸「財源」的蔡英文，是向全世界展示台灣人捍衛民主自由價值的決心。台灣青年低薪問題仍然嚴重，但台灣人在今次選舉中集體表達的意志，除了令港人羨慕之餘，肯定會強化年輕一代持續抗爭的想法。如果中央與特區政府不調整對港的強硬遏抑政策，香港在未來也沒有回復平靜的可能，而新一代對「一國」的疏離感，即使強權壓迫也無法扭轉和挽回。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]