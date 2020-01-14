劉進圖：收復對台失地 須調對港政策

僅僅一年多前，民進黨因政績欠佳，在地方縣市長選舉大敗，蔡英文民望直插谷底，能否代表民進黨再度出選也成疑問，遑論擊敗國民黨超人氣新星韓國瑜。從2019年中到年底，只不過短短6個月，香港因《逃犯條例》修訂引發的抗爭運動，不單徹底改變了香港的政治生態，也改寫了台灣的政治進程，蔡英文絕地反彈，最終竟然拋離韓國瑜260多萬票，這個結果半年前有誰能預料？

台灣民眾不接受北京強加理念方針

台灣大選的結果，向北京發出了清晰明確的信息，就是台灣民眾不接受北京以威迫利誘的手段，將自己的政治理念和方針強加於民眾身上，尤其不接受因此剝奪民眾享有的權利與自由。北京如果不承認這個現實，繼續原來的方針政策，只會觸發更多的反抗，令台灣愈走愈遠。當然，北京可以不理會台灣民眾的想法，用武力來遏制，例如軍事封鎖台海，甚至武力攻打台灣，但這樣做將會招致生靈塗炭，造成民族大災難。

除了使用武力，北京還有什麼選擇？可以預見，北京很有可能會換人，就像香港區議會選舉建制大敗後，迅速更換中聯辦主任那樣，撤換國台辦主要人員。可是，單是換人而不換政策，是不會有效果的，換人只是滿足內部政治需要，要調整政策，才會對外產生影響，達成轉變。

因此，北京若要收復對台失地，阻止兩岸關係進一步惡化，唯一可行的現實選項，就是調整對台政策，尤其要調整「一國兩制」在香港的實施方法，釋放更多彈性與空間，令香港回復原來的多元與自由，令「今日香港」不再成為台灣民眾的夢魘。這樣，香港就算不足以成為吸引台灣回歸的助力，最低限度不會成為兩岸關係改善的阻力。

處理好中美關係 兩岸關係不會失控

至於未來4年，北京如何與蔡英文領導的民進黨政府打交道，關鍵其實不在台北而在華盛頓，只要處理好中美關係，兩岸關係就不會失控。從這個角度看，中國與美國就貿易戰達成首階段停火協議，對穩定兩岸局勢是至為重要的，北京應把握這個時機，繼續與美國談判，爭取時間進行內部的政策調整，令兩岸關係逐步重回正軌。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]